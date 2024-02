A- A+

Final Fantasy VII Rebirth: demo do jogo já está disponível para PlayStation Jogador poderá experimentar o remake do tradicional game de forma gratuita

Considerado um dos jogos mais aguardados do ano, o Final Fantasy VII Rebirth ganhou, nesta semana, uma versão demonstrativa. A opção já está disponível de forma gratuita para os jogadores por meio da PlayStation Store.

O game, que deverá ser lançado oficialmente no dia 29 de fevereiro, conta a história do protagonista Cloud Strife e de seus companheiros durante uma aventura na cidade de Mako. No enredo do remake, os protagonistas buscam por Sephiroth, clássico antagonista do jogo.

Na demo, será possível escolher entre controlar Cloud ou Sephiroth. A segunda opção estará disponível durante um momento de flashback do game. Ainda neste mês, a PlayStation deverá lançar uma atualização da demo que permitirá que os jogadores explorem a região de Junon.

Para aproveitar a oportunidade, eles deverão realizar o download do game por meio da PlayStation Store. A opção pode ser acessada por meio deste link. Por enquanto, o Final Fantasy VII está disponível apenas para PlayStation 5.

O game já está disponível para pré-venda. A versão standard pode ser comprada por R$ 349,90. Também é possível adquirir a edição digital deluxe, composta por uma mini trilha sonora digital, livro de arte digital, o acessório de gargantilha de postulante e a armadura de pulseira de orquídea, com o custo de R$ 449,50.



Confira o game play do jogo:

