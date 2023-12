A- A+

Final Fantasy VII Rebirth já está disponível para pré-venda; confira as opções disponíveis de compra Game traz um remake do tradicional Final Fantasy VII, que completou 26 anos de lançamento em 2023

Com previsão de lançamento para o dia 2 de fevereiro de 2024, o Final Fantasy VII Rebirth já está disponível para pré-venda. Custando R$ 349,90, o jogo, que será disponibilizado inicialmente para PlayStation 5, é um remake de Final Fantasy VII, tradicional game de RPG que foi lançado em 1997.

A narrativa do remake gira em torno da busca de Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII pelo espadachim Sephiroth, que reaparece após ser declarado como morto.

A nova versão do jogo desenvolvida pela Square Enix promete entregar um padrão diferente de narrativa cinematográfica com combates acelerados e diversas possibilidades de exploração do cenário virtual.

Entre as novidades, o destaque é a possibilidade de executar combos em equipe. Com esse sistema de batalha evoluído, os jogadores poderão combinar estratégias para derrotar os inimigos.

Além da edição standard, o Final Fantasy VII Rebirth também estará disponível na edição digital deluxe. Com o preço de R$ 449,50, ela inclui os seguintes itens bônus: mini trilha sonora digital, livro de arte digital, o acessório de gargantilha de postulante e a armadura de pulseira de orquídea.

Em ambas edições, o jogo estará disponível em japonês, inglês, francês, alemão. Já as legendas serão disponibilizadas em japonês, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol europeu, português do Brasil e espanhol da América Latina.



Confira o trailer do jogo:

