Financial Times e OpenAI assinam acordo sobre conteúdo

O jornal Financial Times (FT) e a OpenAI, criadora do ChatGPT, assinaram um contrato, nesta segunda-feira (29), que permitirá que a start-up de Inteligência Artificial (IA) integre parte do conteúdo do jornal em suas respostas.

O acordo permitirá que o ChatGPT dê a seus usuários "resumos de temas atuais atribuídos ao FT, citações e links em resposta a perguntas", indicou um comunicado do jornal.

Essa "parceria estratégica" ajudará a melhorar a utilização dos modelos do OpenAI, assegurou o FT.

Isso "nos dará informação sobre como o conteúdo é exibido através da IA", indicou o CEO do jornal, John Ridding.

O ChatGPT é parte da revolução da IA generativa, que permite produzir textos e imagens a pedido de um usuário em linguagem corrente.

Nos últimos meses, a agência americana Associated Press, a editora alemã Axel Springer, o jornal francês Le Monde e o grupo espanhol Prisa Media, chegaram a acordos de conteúdo com a OpenAI.

A empresa apoiada pela Microsoft se aproximou da imprensa, à medida que se torna mais suscetível a alegações de que a IA viola os direitos autorais e pelo potencial dessa tecnologia para alimentar a desinformação.

Os gigantes do Vale do Silício compilaram quantidades astronômicas de dados na internet para "treinar" seus modelos de IA.

É "justo" que as plataformas de IA paguem ao veículos de comunicação pelo uso de seu material, comentou Ridding, citado no comunicado.

