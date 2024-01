Flipside: Instagram começa a liberar nova função que permite a criação de um perfil alternativo

A- A+

Possuir um perfil privado no Instagram sem precisar criar uma conta secundária. O que, por enquanto, é apenas um desejo de grande parte dos usuários da rede social já começou a se tornar realidade para alguns deles. Em testes nos últimos meses, a função Flipside (outro lado, em português) começou a ser liberada pelo Instagram.

Por meio dela, o usuário pode realizar compartilhamentos de conteúdo no feed de forma privada. A função é semelhante a dos melhores amigos, que também permite o compartilhamento de conteúdo para seguidores selecionados.

Função é identificada por uma chave | Foto: Instagram/Reprodução

Atualmente, o aplicativo focado em fotos e vídeos já permite a postagem privada no feed para melhores amigos, além do conteúdo que é publicado via stories. A diferença no Flipside está na possibilidade de personalização do perfil, que poderá inclusive ganhar uma identificação diferente do principal.

Por enquanto, a função está sendo liberada de forma limitada e gradual para os usuários da rede social. Para os que já tiveram acesso à novidade, ela aparece no mesmo formato dos melhores amigos como uma opção durante a publicação de conteúdo.

Ao acessar o perfil do Flipside, o usuário realiza uma “alternância de contas” sem precisar sair da sua conta principal. Nele, é possível personalizar o nome e bio de forma independente.

Já no feed, ela é identificada por um botão preto que indica que a postagem foi realizada por meio do Flipside. Assim como os melhores amigos são identificados por uma estrela, a nova função ganhou uma chave como representação.



