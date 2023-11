Football Manager 2024: jogo conta com dois novos modos e versão mobile disponível pela Netflix

A- A+

Lançada nesta terça-feira (7), a versão 2024 do Football Manager já está disponível para download em todas as plataformas. O jogo, que permite a simulação do gerenciamento de um time de futebol, contará com dois novos modos e também poderá ser jogado pela Netflix.

A primeira novidade é o modo Real World. Nele, as transferências de jogadores entre clubes que acontecem na realidade serão espelhadas no game, permitindo uma experiência mais próxima do mundo real.

Já no segundo, que recebeu o título de Your World, o elenco e o orçamento de todos os clubes são definidos no dia em que a carreira é iniciada. Assim, apenas os jogadores que ingressaram antes dessa data estarão disponíveis na janela de transferências do jogo.

Criador de lances de bola parada recebeu atualização | Foto: Football Manager 2024/Divulgação

Na versão mobile, o Football Manager 2024 também poderá ser acessado por meio da Netflix. O jogo, que só estará disponível para assinantes da plataforma de streaming, permite a escolha de táticas, modos de jogo, mentalidade tática, entre outros.

Confira mais detalhes sobre a versão mobile:

No modo carreira, um novo sistema traz melhorias para o treinamento dos times. Além disso, os jogadores também poderão contar com a atualização do criador de lances de bola parada.

Neste ano, o Japão também aparece como uma nação jogável e que reúne 60 novos clubes nas opções de jogo. Para quem já joga a versão 2023 do Football Manager, também será possível realizar a transferência de carreiras entre os jogos. O jogo está disponível para Xbox, Playstation, PC e Nintendo Switch.

Veja também

ORÇAMENTO Relator da LDO anuncia nova emenda, que será distribuída entre os partidos