FÚRIA perde para Heroic e Brasil é eliminado do IEM Rio 2023

A torcida frenética não conseguiu segurar a equipe brasileira de CS:GO, FÚRIA. Os brasileiros não conseguiram passar para a semifinal da Intel Extreme Masters (IEM Rio 2023). A equipe enfrentou a dinamarquesa Heroic, neste sábado (21), na Jeunesse Arena, na cidade do Rio de Janeiro, que saiu vitoriosa e continua na disputa.

A briga para chegar a final foi acirrada, com a Heroic colada na equipe brasileira que precisou disputar cada round sem folga. O grande nome da partida foi Kscerato, que eliminou boa parte do time adversário durante as rodadas, mas que não foi páreo para Cadian, do grupo adversário.

Equipe Heroic

Mesmo ganhando com folga no primeiro mapa, a equipe brasileira não conseguiu segurar a vitória conquistada no primeiro round. A Heroic venceu com folga, massacrando a FÚRIA, que até tentou reagir, mas não entregou.

A decisão final foi um teste de cardíaco para os fãs. O terceiro mapa, Ancient, a equipe brasileira conseguiu se recuperar no início, para deleite de quem ocupava a arena Jeunesse. Porém, os dinamarqueses viraram o jogo e acabaram eliminando o Brasil da disputa.

Foi a oportunidade perdida da equipe vingar a derrota do Major 2022, situação que ainda está marcada na memória da torcida brasileira. Agora a Heroic jogará contra a NAVI na semifinal.

O blog de Tecnologia e Games está acompanhando às partidas direto da Arena.

*Jornalista viajou a convite da Intel

