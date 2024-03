Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G: conheça os detalhes dos novos aparelhos da Samsung

A- A+

São Paulo (SP) - Com foco nos recursos de segurança, os novos aparelhos da Linha A da Samsung foram apresentados ao público nesta quinta-feira (14). Durante evento realizado em São Paulo, a fabricante realizou o lançamento oficial do Galaxy A55 5G e do Galaxy A35 5G.

Integrantes da categoria intermediária da Samsung, os aparelhos são equipados com Android 14, tela Super AMOLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e bateria de 5.000 mAh.

Os pontos de diferença nos aparelhos estão no design, processador e nas câmeras. No modelo Galaxy A55 5G, as três câmeras traseiras contam com a resolução de 50 MP (sensor principal), 12 MP (ultra-wide) e 5 MP (macro). Já a frontal tem resolução de 32 MP.

Samsung Galaxy A35 5G e A55 5G já estão disponíveis para compra | Foto: Danielle Santana/Folha de Pernambuco

O aparelho ainda é equipado com o Nightography2, recurso que permite a captura de fotos mais nítidas e vibrantes em ambientes de pouca luz. Além disso, o modelo também conta com o processamento de sinal de imagem (ISP) por IA. Quanto ao processador, o A55 5G conta com o Exynos 1480. O modelo tem desing em metal e vidro e possui resistência a água e a poeira (IP67).

No Galaxy A35, o processador é o Exynos 1380, enquanto as câmeras traseiras têm resolução de 50 MP (sensor principal), 8 MP (ultra-wide),5 MP (macro). Na câmera de selfie, a resolução é de 13 MP. O modelo disponibiliza estabilização ótica de imagem (OIS) e estabilização de imagem digital de vídeo (VDIS). Já o desing é em vidro e também possui o selo IP67.

Outro ponto em comum está nos recursos de segurança, novidade destacada pela Samsung no lançamento. Ambos os smartphones são equipados com o Samsung Knox Vault, que proporciona proteção contra ataques de hardware e software.

Os aparelhos possuem ainda a garantia de até quatro gerações de atualizações do sistema operacional Android e One UI e cinco anos de atualizações de segurança.

“Com a linha Galaxy A, estamos ampliando o alcance de nossas tecnologias mais recentes para atingir um público mais abrangente, permitindo que um número maior de pessoas se beneficie delas", afirmou TM Roh, presidente e chefe de Mobile eXperience Business da Samsung Electronics. “Estamos entusiasmados em explorar ainda mais possibilidades para a linha Galaxy A neste ano, incluindo a introdução do Samsung Knox Vault pela primeira vez nesta linha. Sentimos orgulho em oferecer aos usuários da linha Galaxy A experiências móveis excepcionais, marcadas por segurança e confiabilidade", completou.

Os modelos estão disponíveis no Brasil a partir desta quinta, em três opções de cores: azul claro, azul escuro e rosa.

O Galaxy A35 5G está disponível em modelos de 6GB de memória RAM e 128GB de memória interna ou 8GB de memória RAM e 256 GB de memória interna, custando a partir de R$ 2.699.

Já o Galaxy A55 5G está disponível em modelos de 8GB de memória RAM e 128GB ou 256GB de memória interna, com preços a partir de R$ 2.999.

*A repórter viajou a convite da Samsung Brasil

Veja também

BBB 24 Fernanda questiona se ainda tem força para continuar no BBB 24; confira