Galaxy Book 3: Samsung traz nova linha de notebooks da marca para o mercado brasileiro; veja preços

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (31), a chegada de seus novos notebooks da linha Galaxy Book 3 ao mercado brasileiro. Apresentados pela primeira vez durante o primeiro Galaxy Unpacked do ano, que aconteceu em janeiro, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, os novos dispositivos da marca a pisar em solo nacional se dividem nas versões Galaxy Book 3 Ultra e Galaxy Book 3 Pro 360.

Os novos dispositivos da marca trazem, entre os destaques, a presença dos processadores de 13ª geração da Intel, além de contarem com placas de vídeo da NVIDIA, também de última geração.

Galaxy Book 3 Ultra

Galaxy Book 3 Ultra | Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

No modelo mais robusto apresentado pela sul-coreana, o design é uma das coisas que chama atenção. O notebook é ultrafino e bem leve, feito para ser carregado por aí sem grandes sofrimentos.

Quando aberto, o touchpad chama atenção por ter um tamanho 39% maior em comparação ao Galaxy Book 2 Pro de 15,6 polegadas. Além disso, apesar da aparência mais fina, ele não deixa faltar portas para se conectar com diversos aparelhos.

Segundo a Samsung, o Galaxy Book 3 Ultra virá em duas versões. Uma com tela de 16 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, equipada com processador Intel i7 e outra com chip Intel i9 - este último, ainda não disponível no mercado.

Com o foco em fornecer uma experiência satisfatória também para o público gamer, o dispositivo traz, ainda, a GPU da NVIDIA RTX4050. O Display Dynamic AMOLED 2X, usado na linha de smartphones premium Galaxy, também aparece para deixar o produto ainda mais interessante ao consumidor.

Galaxy Book 3 Pro 360

Novo Galaxy Book 3 Pro 360. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Um dos queridinhos da marca, o notebook 2 em 1 retorna ao catálogo da Samsung nesta temporada. O Galaxy Book 3 Pro 360 é compatível com a canetinha S Pen e não é de hoje que atrai os olhares curiosos por misturar tablet e notebook em um único dispositivo. O modelo oferece telas Super AMOLED de 15,6 e 13,3 polegadas, bem como opções de 8GB e 16GB de RAM, e armazenamento de 256GB, 512GB e até 1TB, todos SSD.

Mesmo unindo duas funções em uma, o Galaxy Book 3 360 é o mais fino e leve da linha, pesando apenas 1.16kg. Ele também conta com os processadores Intel, com selo Evo de qualidade, mas essa versão não traz as placas da NVIDIA, presentes apenas na versão Ultra dos notebooks.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Book 3 Ultra com processador Intel Core i7 de 13ª geração está disponível na cor grafite. O modelo de 16 polegadas pode ser adquirido pelo valor sugerido de R$18.774, no site da Samsung. A versão do modelo com processador i9 de 13ª geração estará disponível no segundo semestre.

Já o Galaxy Book 3 360 está disponível na cor grafite, com preços sugeridos de:

- R$ 11.363 na versão de 15,6 polegadas com 1 TB

- R$ 9.881 na versão de 15,6 polegadas com 512GB

- R$ 8.892 na versão de 13,3 polegadas com 512GB

- R$ 7.904 na versão de 13,3 polegadas com 256GB.

O modelo Galaxy Book 3 Pro ainda não tem data para chegar ao mercado brasileiro, mas a previsão é que seja anunciado no segundo semestre deste ano.

