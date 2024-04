Galaxy Book4 Series: conheça a nova linha de notebook lançada pela Samsung Brasil nesta quarta (17) 

A- A+

SÃO PAULO - Equipados com inteligência artificial, os novos notebooks da linha Galaxy Book4 Series da Samsung foram lançados no Brasil nesta quarta-feira (17). Disponíveis em três modelos diferentes, os produtos marcam a entrada da IA nos notebooks da empresa.

Com tela sensível ao toque e conectividade com todo o Ecossistema Galaxy, os modelos Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro e Galaxy Book4 360 já estão disponíveis nas lojas físicas e online da marca. Já o modelo Galaxy Book4 só deverá chegar ao mercado brasileiro nos próximos meses.

Top da linha, o Galaxy Book4 Ultra está sendo vendido em versões com o processador Intel Core Ultra 9 ou Intel Core Ultra 7. O notebook também possui a placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4070 ou 4050, dependendo da escolha do consumidor.

Além disso, o modelo Ultra permite que o usuário realize a criação de imagens utilizando a IA generativa. A ferramenta obedece comandos feitos por textos, imagens ou até mesmo desenhos simples que podem ser gerenciados na tela.

Um dos diferenciais está na presença da Unidade de Processamento Neural (NPU). Em conjunto com a CPU (Central Processing Unit) e a GPU (Graphics Processing Unit), ela garante que o processamento de dados da inteligência artificial seja realizado sem sobrecarregar o processamento de outras funções do notebook.

Tanto o Ultra quanto o Galaxy Book4 Pro estão equipados com uma tela touch que possui resolução 3K e tecnologia AMOLED Dinâmico 2X. Para garantir a fluidez das imagens, elas possuem uma taxa de atualização adaptável de 120Hz.

Um dos diferenciais está no sistema antirreflexo, que garante a melhor visualização do display. Além disso, a tela é capaz de se adaptar automaticamente a luminosidade do ambiente. No Pro, a tela é de 14 polegadas com um processador Intel Core Ultra 7.

Já o Galaxy Book4 360 é ofertado em modelos com tela de 15.6 polegadas e Intel Core 7 ou Intel Core 5. Além disso, o modelo com tela 2 em 1 foi equipado com um display de Super AMOLED com 15,6 polegadas e Full HD.

"Os modelos Galaxy Book4 Series chegam para atender à crescente demanda dos consumidores, que passam a se beneficiar da inteligência artificial no dia a dia, enquanto mantêm as necessidades por uma tela extraordinária e conectividade e segurança aprimoradas", afirmou Sandra Chen, diretora sênior da área de notebook e tablets da Samsung Brasil.

Conheça os detalhes dos novos notebooks:

Galaxy Book4 Ultra (16 polegadas)

Dimensões - 355,4 x 250,4 x 16,5mm

Peso - 1,86kg

Sistema operacional - Windows 11

Tela - Tela touch AMOLED de 16 polegadas 16:10, WQXGA+ (2880×1800),

Processador - Intel Core Ultra 9 / Core Ultra 7

Gráfico - GPU para laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 com 8 GB GDDR6 e GPU para laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 com 6GB GDDR6

Rede - Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.3

Cor - Grafite

Memória - 32GB (LPDDR5X)

Armazenamento - SSD (PCle) de 1TB, Slot de expansão

Câmera - 2M (1080p FHD)

Microfone/Alto-falante - Microfones duplos com qualidade de estúdio / alto-falantes Quad da AKG / (Woofer Máx 5Wx2, Tweeter 2Wx2), Dolby Atmos

Teclado - Teclado Pro com teclas numéricas (teclado retroiluminado)

Bateria - 76Wh

Carregador - Adaptador USB tipo C de 140W

Porta - Thunderbolt™ 4 (2), USB tipo A, porta HDMI 2.1 (suporta 8K@60, 5K@120), Micro SD, fone de ouvido/microfone

Galaxy Book4 Pro (14 polegadas)

Dimensões - 312,3 x 223,8 x 11,6mm

Peso - 1,23kg

Sistema operacional - Windows 11

Tela - Tela touch AMOLED de 14 polegadas 16:10, WQXGA+ (2880×1800) / 400nits, VRR de 48~120Hz, gama de cores 120% DCI-P3

Processador - Intel Core Ultra 7

Gráfico - Gráficos Intel Arc

Rede - Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.3

Cor - Grafite

Memória - 16GB (LPDDR5X)

Armazenamento - SSD (PCle) de 1TB, Slot de expansão

Câmera - 2M (1080p FHD)

Microfone/Alto-falante - Microfones duplos com qualidade de estúdio / alto-falantes Quad da AKG (Woofer Máx 5Wx2, Tweeter 2Wx2), Dolby Atmos

Teclado - Teclado Pro (teclado retroiluminado)

Bateria - 63Wh

Carregador - Adaptador USB tipo C de 65W

Porta - Thunderbolt™ 4 (2), USB tipo A, porta HDMI 2.1 (suporta 8K@60, 5K@120), Micro SD, fone de ouvido/microfone

Galaxy Book4 360 (15.6 polegadas)

Dimensões - 355,4 x 228,0 x 13,7mm

Peso - 1,46kg

Sistema operacional - Windows 11

Tela - Tela touch Super AMOLED de 15.6 polegadas 16:9, Full HD (1920×1080), 400nits, gama de cores 120% DCI-P3

Processador - Intel Core 7 / Core 5

Gráfico - Gráficos Intel

Rede - Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.3

Cor - Grafite

Memória - 16GB (LPDDR5)

Armazenamento - SSD (PCle) de 512GB/1TB

Câmera - 2M (1080p FHD)

Microfone/Alto-falante - Microfones duplos com qualidade de estúdio / alto-falantes estéreo / (2Wx2), Dolby Atmos

Teclado - Teclado Pro com teclas numéricas (teclado retroiluminado)

Pen - Suporta S Pen (vendida separadamente)

Bateria - 67Wh

Carregador - Adaptador USB tipo C de 65W

Porta - Thunderbolt™ 4 (2), USB tipo A, porta HDMI 1.4b, Micro SD, fone de ouvido/microfone

*A repórter viajou a convite da marca.

