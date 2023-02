Galaxy Experience: em loja conceito, Samsung apresenta modelos da linha Galaxy S23

A- A+

São Paulo, SP - Lançados na última quarta-feira (1º), os novos modelos da linha Galaxy S23 chegaram ao Brasil em um inédito lançamento simultâneo da marca. Se, no dia de sua estreia global, o blog de Tecnologia e Games acompanhou o anúncio remotamente, desta vez, chegou a hora de mostrar os detalhes dos aparelhos expostos no Galaxy Experience, no shopping Eldourado, em São Paulo.

Além da versão tradicional, estão dispostos para o público os smartphones Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, vendidos no Brasil a partir de R$ 5.999, R$ 6.999 e R$ 9.499, respectivamente.

Começando pela aparência dos celulares, há de se dizer que são poucas as mudanças. As câmeras nos modelos mais tradicionais ganharam a superfície mais lisa, sem o alto-relevo da edição anterior - o que as aproxima da versão mais robusta da linha. Já o Galaxy S23 Ultra manteve o aspecto “quadradão” - que, segundo a fabricante, facilita na hora de usar a caneta S Pen -, as cinco lentes traseiras e o espaço para guardar a canetinha inteligente da Samsung.

Galaxy S23 Ultra - Katarina Bandeira / Blog Tecnologia e Games

Entre os destaques da ficha técnica, está o processador Snapdragon 8 gen 2, o mais poderoso da Qualcomm até o momento. Desta vez, o chip veio com uma interessante melhoria, uma vez que a versão equipada nos celulares da Samsung foi produzida especialmente para eles. Isso torna os aparelhos capazes de atingir velocidades de até 3,36 GHz, colocando-os à frente de seus concorrentes.

Para quem não está tão familiarizado com a corrida do mercado entre os topo de linha, os celulares da Samsung chegaram para concorrer diretamente com outra potência de mercado, o iPhone 14 - lançado no ano passado. A nova linha da Apple também não entregou grandes inovações de design para seus modelos tradicionais, deixando as novidades para as versões Pro e Pro Max.

Galaxy S23 Ultra

Não há como negar que os holofotes da Samsung estão virados para o Galaxy S23 Ultra. O celular vem com uma tela Quad HD+ de AMOLED Dinâmico 2X de 6,8 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz e pode ser encontrado em versões com 8 ou 12 GB de RAM e 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno. Na parte traseira do aparelho, ficam cinco câmeras: a principal consegue tirar fotos com até 200 megapixels.

A Samsung também promete mudar a forma como as imagens noturnas são captadas. Em ambientes com baixa luminosidade, os usuários terão fotos ainda mais nítidas graças a uma tecnologia que combina 16 pixels em um só. O Galaxy S23 Ultra vem com Android 13 e One UI 5.1 já instalados, e a fabricante promete quatro atualizações de software principal, ou seja, é provável que a versão Ultra receba atualizações até o Android 17.

A bateria segue a mesma quantidade do modelo anterior, com 5.000 mAh, mas a fabricante revela que a durabilidade é maior, otimizações de software que ajudam a prolongar a autonomia de uso. O smartphone ainda conta com tecnologia NFC (para pagamentos por aproximação), conectividade à rede 5G (em todos os modelos e não apenas no Ultra) e diversas ferramentas para edição de imagens.

Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus

Mesmo com poucas alterações visuais, os novos Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus também são boas alternativas para quem procura comprar um telefone premium. Com tela Full HD de AMOLED Dinâmico 2X, o tamanho dos aparelhos varia entre 6,1 polegadas (o modelo tradicional) e 6,6 polegadas (a versão Plus).

Ambos contam com o mesmo conjunto triplo de câmeras traseiras, com a principal de 50 MP, uma grande angular com 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Na câmera de selfie, houve uma perda de pixels, mas não necessariamente de qualidade. Sai de cena a lente de 40 MP para dar lugar a uma de 12 MP.

Na parte interna, os dois modelos oferecem memória RAM de 8GB e capacidade de armazenamento de 128 GB ou 256 GB, na versão tradicional do celular, e 256 GB ou 512 GB, no modelo Plus. A capacidade da bateria segue em 3.900 mAh para o S23 e 4.700 mAh para o S23 Plus.

Compromisso com a sustentabilidade

Por fim, toda a linha S23 virá com carregador de 25W na caixa, sem necessidade de resgate. Eles também são a prova do esforço que a Samsung vem fazendo para se tornar cada vez mais sustentável, com pelo menos 12 tipos de peças feitas de material reciclado, presentes nos três aparelhos.

“No [Galaxy] S22 a gente já trouxe seis peças que eram feitas de material reciclado, mas todas elas de plástico. O que a gente está trazendo agora são 12 peças, mas não só de plástico, como vidro e metal reciclado”, explica Renato Citrini, gerente sênior de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil. “O desafio é trabalhar com essas peças e fazer um produto que tenha qualidade e que tenha essa visão de mais sustentabilidade, que olhe o planeta”, finaliza.

*A repórter viajou a convite da Samsung

