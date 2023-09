A- A+

Galaxy M34 5G com super bateria é novo celular intermediário da Samsung Smartphone começa a ser vendido nesta quarta-feira (20), no mercado nacional

O Galaxy M34 5G é o mais novo integrante do catálogo de intermediários da Samsung no Brasil. A sul-coreana anunciou o lançamento do modelo nesta quarta-feira (20), trazendo entre os destaques do smartphone uma super bateria, que promete até dois dias longe do carregador. O celular possui câmera de principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS), sendo vendido apenas no varejo virtual, característica da linha M.

Tela e design

O celular vem com uma tela de Super AMOLED com 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, o que já ganha vantagem com quem costuma jogar no celular. Além disso, o display vem com Vision Booster, um recurso que otimiza a tela do aparelho para ajudar o usuário a enxergar as informações no visor, mesmo sob luz solar intensa.

O visual segue a linha dos outros celulares da mesma linha, com bordas arredondadas, três câmeras traseiras e um notch para lente frontal discreto. Segundo a Samsung, ele estará disponível nas cores Azul Marinho, Azul e Prata - este último com um leve toque furta-cor.

Ficha técnica e bateria

Uma das características mais marcantes da linha M, da Samsung, são as super baterias e, neste modelo, a sul-coreana não decepciona. O Galaxy M34 promete aguentar até dois dias longe do carregador, com a sua bateria de 6.000 mAh, bem maior do que concorrentes na mesma categoria. Outro ponto é a compatibilidade com carregamento rápido de 25W, possibilitando ao usuário menos tempo de espera até a carga completa.

A ficha técnica ainda conta com processador Exynos 1280, de fabricação própria da marca. Ele está disponível em apenas uma configuração, com 6 GB de RAM (com RAM Plus) e 128 GB de armazenamento, expansível em até 1TB via cartão MicroSD. O smartphone também é compatível com a rede 5G.

Câmeras

O Galaxy M34 vem com um jogo triplo de câmeras na parte traseira do aparelho, com a principal de 50 MP, com estabilização óptica de imagem (OIS). Ele ainda acompanha uma ultra grande-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. Para câmera de selfie, a Samsung reservou 13 MP. O celular também conta com diversos recursos presentes em outros aparelhos da linha como o Apagador de Objetivos, que retira elementos indesejados das suas fotos.

Preço e disponibilidade

O novo Galaxy M34 5G está disponível a partir desta quarta, para venda exclusiva no varejo on-line, pelo valor sugerido de R$2.699. Até o dia 8 de outubro, os consumidores podem adquirir o aparelho pelo preço especial de lançamento de R$ 1.999. A Samsung também preparou uma ação especial que, quem comprar o modelo, leva um cartão de memória Samsung de 128 GB, seja via voucher para compras no site da marca ou na caixa, em casos de compra em sites parceiros da sul-coreana.

Veja também

garimpo ilegal Polícia Federal reprime contrabando e venda de ouro venezuelano