Galaxy S23: Samsung anuncia nova linha de celulares em evento; veja preço e disponibilidade

A- A+

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (1º), os novos celulares da linha Galaxy S23. Em evento realizado na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, a sul-coreana apresentou ao mundo os modelos Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. Os celulares eram aguardados pelo público e acompanham uma ficha técnica robusta, com destaque para a presença da câmera principal na versão mais robusta, com 200 megapixels.

Desde o anúncio do Galaxy S20 que a Samsung não realizava eventos de forma presencial, que entraram em hiato durante o período de isolamento necessário, por conta da pandemia de Covid-19. Confira os detalhes:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. Foto: Samsung

A versão mais poderosa dos celulares da Samsung foi apresentada com pompa. O modelo Galaxy S23 Ultra abriu os caminhos da apresentação, marcada por diversas demonstrações da capacidade de seu jogo de câmeras. Na parte traseira do celular, concentram-se cinco lentes, sendo a principal de 200 MP, uma ultrawide de 12MP, uma teleobjetiva de 10MP com zoom óptico de 3x e outra teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 10x. Na câmera de selfie, a quantidade de pixels diminuiu, passando a ser apenas 12 MP, contra 40MP da versão passada. A versão mais poderosa dos celulares da Samsung foi apresentada com pompa. O modeloabriu os caminhos da apresentação, marcada por diversas demonstrações da capacidade de seu jogo de câmeras. Na parte traseira do celular, concentram-se cinco lentes, sendo, uma ultrawide de 12MP, uma teleobjetiva de 10MP com zoom óptico de 3x e outra teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 10x. Na câmera de selfie, a quantidade de pixels diminuiu, passando a ser apenas 12 MP, contra 40MP da versão passada.

O celular vem com uma tela OLED de 6,8 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Ao contrário dos outros modelos anunciados pela Samsung nesta quarta-feira, o celular mantém o design mais quadrado, com laterais pontudas. Na parte interna, a ficha técnica conta com o processador Snapdragon 8 Gen 2, assim como os outros modelos anunciados, em versões com 8 ou 12 GB de RAM e 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento interno.

Outra marca da apresentação, que marcou ainda mais a trajetória do Galaxy S23 Ultra no lugar da extinta linha Galaxy Note, é a canetinha S Pen. O acessório poderá ser guardado no próprio aparelho. O smartphone ainda conta com tecnologia NFC, conectividade à rede 5G e diversas ferramentas para edição de imagens.

Galaxy S23 e S23 plus

Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus trazem configurações premium. Foto: Samsung

A Samsung também apresentou o Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus. O tamanho da tela dos dois aparelhos varia entre 6,1 polegadas (o modelo tradicional) e 6,6 polegadas a versão Plus, AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz. As diferenças entre os dois smartphones não são muitas. Ambos contam com o mesmo conjunto triplo de câmeras, com a principal de 50 MP, uma grande angular com 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Na câmera de selfie, os usuários terão uma lente de 12 MP.

Como era esperado, os modelos vêm equipados com o mais novo processador da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 - presente também no Galaxy S23 Ultra. Na parte interna, os dois modelos oferecem memória RAM de 8GB e capacidade de armazenamento de 128 GB ou 256 GB, na versão tradicional do celular e 256 GB ou 512 GB, no modelo Plus. A capacidade da bateria segue em 3.900 mAh para o S23 e 4.700 mAh para o S23 Plus.



Preços

No Brasil, os produto começam a ser comercializados a partir desta quarta (1º), com preços a partir de R$ 5.999 e entrega a partir de 9 de fevereiro. A versão Ultra pode chegar a até R$ 12.499. Confira os valores:



Galaxy S23 5G de 128 GB - R$ 5.999

Galaxy S23 5G de 256 GB - R$ 6.499

Galaxy S23+ 5G de 256 GB - R$ 6.999

Galaxy S23+ 5G de 512 GB - R$ 7.999

Galaxy S23 Ultra 5G de 256 GB - R$ 9.499

Galaxy S23 Ultra 5G de 512 GB - R$ 10.499

Galaxy S23 Ultra 5G de 1TB GB - R$ 12.499



Veja também

qualificação Instituto oferece 100 vagas gratuitas no Recife em curso de formação em Tecnologia