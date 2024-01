A- A+

Galaxy S24: confira as principais novidades da nova linha de smartphones da Samsung, que terá IA Celulares utilizarão inteligência artificial e estarão disponíveis em três versões

Apresentada oficialmente pela Samsung nesta quarta-feira (17), em São Paulo, a nova linha do Galaxy S24 promete revolucionar o mercado de smartphones ao integrar o uso da inteligência artificial aos aparelhos.

Implementando a IA em funções nativas do aparelho, a empresa traz funcionalidades inéditas para a linha S24. Um dos destaques é a possibilidade de tradução automática de ligações e mensagens, que estará disponível sem a necessidade de download de aplicativos.

Com o novo Galaxy, será possível realizar a edição avançada de imagens. Também com o uso da inteligência artificial, o smartphone permitirá a retirada de sombras, reflexos e até mesmo a ampliação das imagens.

Para garantir a transparência das informações, todas as imagens modificadas serão salvas com um rótulo que indica o uso de IA na edição.

Outra novidade é a função Circle to Search, desenvolvida em parceria com o Google. Com ela, o usuário poderá realizar a pesquisa de itens que aparecem na tela sem precisar trocar de aplicativo. Para tal, será preciso apenas apertar o botão de home e circular ou destacar a imagem ou texto sobre o qual deseja pesquisar.

Já disponível para pré-venda, o S24 pode ser comprado por R$ 5.399,10. Já o S24+ está disponível por R$ 6.999,00, enquanto a versão Ultra pode ser adquirida por R$ 9.899,10.



* - A repórter viajou a convite da Samsung

