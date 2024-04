A- A+

Galaxy Tab S6 Lite (2024) é lançado pela Samsung nesta segunda (1º); confira os detalhes do modelo Tablet é equipado com a S Pen e será comercializado com capa protetora

Disponível nas cores cinza e rosa, o Galaxy Tab S6 Lite (2024) foi lançado mundialmente nesta segunda-feira (1º) pela Samsung e já está disponível no Brasil. Com uma tela de 10,4 polegadas, o tablet da empresa sul-coreana será equipado com a S Pen.

O acessório pode ser usado sem que seja preciso desbloquear o tablet. Além disso, como não possui bateria e não precisa ser carregada, a caneta está sempre disponível para uso.

Desenvolvido para ser compacto, o tablet pesa 465 g na versão Wi-Fi ou 467 g na versão com LTE2 (que tem conexão 4G). Em relação à bateria, o tablet terá capacidade de 6.840 mAh, prometendo duração de até 14 horas de reprodução de vídeo.

O modelo é equipado com duas câmeras com resolução de 8MP e 5MP nas partes traseira e frontal, respectivamente.

Com relação à memória e armazenamento, o Galaxy Tab S6 Lite (2024) será vendido com capacidades de 4GB+64GB. Para membros do Portal Estudantes da Samsung, o novo modelo também será disponibilizado de forma exclusiva com capacidades de 4GB+128GB.

Modelo será disponibilizado com uma capa protetora | Foto: Samsung/Divulgação

Além da S Pen, o dispositivo também será disponibilizado com uma capa protetora, da mesma cor do tablet, que possibilitará o uso em dois ângulos de apoio para a tela.

A versão com 64 GB e conectividade Wi-Fi tem preço sugerido de R$ 2.499, enquanto a versão de 64 GB com conexão 4G, R$ 2.699. Já o modelo exclusivo disponível para membros do Portal de Estudantes da Samsung tem o preço sugerido de R$ 2.799.



