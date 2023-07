A- A+

Galaxy Watch 6: relógio inteligente da Samsung ganha versão clássica com coroa rotativa; veja preço Sul-coreana apresentou dois novos modelos de smartwatch tradicional e Classic

A Samsung apresentou, nessa quarta-feira (26), durante o Galaxy Unpacked 2023, seus novos smartwatches da linha Galaxy Watch 6. Os relógios inteligentes da marca apareceram em dois modelos, tradicional e clássico, esse último com a adição de uma moldura giratória ao redor do visor, para ajudar o usuário a ter mais controle no dispositivo. Segundo a Samsung, ambos os modelos também permitem acessar uma seleção maior de mostradores de relógio, bem como novas opções de pulseira.

Vale destacar que, nos novos modelos, a bateria promete durar um pouco mais do que nas versões anteriores e os mostradores também estão cerca de 20% maiores, facilitando a digitação no dispositivo. Para o Galaxy Watch 6 tradicional, a sul-coreana trouxe uma moldura 30% mais fina para compor o visual, em modelos de 44mm, nas cores Grafite e Prata, e 40mm, em Grafite e Creme.

No Watch 6 Classic, há uma moldura giratória 15% mais fina, que completa o visual de relógio analógico. É possível carregá-lo por 8 minutos apenas para garantir 8 horas de bateria. Disponível nas cores Preto e Prata, em versões de 43 mm e 47 mm.

Relógios inteligentes da Samsung, Galaxy Watch 6 ganharam novos tamanhos de mostradores. Foto: Samsung/Reprodução

Novos recursos

A Samsung também trouxe para a linha Galaxy Watch 6 uma análise detalhada dos Fatores de Pontuação do Sono, para ajudar os usuários a monitorarem suas noites, de forma mais detalhada.



Anunciado recentemente para relógios com o sistema Wear OS - do Google -, o acesso ao WhatsApp, da Meta, estará nos relógios da marca. A partir deste semestre, os usuários também poderão ter novos aplicativos da gigante da internet, como o calendário e o Gmail.

Além disso, a fabricante introduziu uma nova API de Temperatura da Pele – parte do kit de desenvolvimento de software (SDK) Privileged Health da Samsung –, em que os desenvolvedores poderão aprimorar o infravermelho dos relógios para medições mais precisas de temperatura.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Watch 6 e o Galaxy Watch 6 Classic, assim como outros produtos anunciados durante o Galaxy Unpacked, iniciaram a pré-venda no Brasil nessa quinta, mas as entregas começam a partir de 11 de agosto. O preço sugerido é de R$ 2.499 o modelo tradicional e R$ 3.799, o relógio clássico.

Veja também

IBGE Após críticas, Pochmann publica no Twitter: "O professor é o inimigo"