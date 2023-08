A- A+

Galaxy Z Flip 5: Samsung acerta no conjunto e torna celular dobrável um ótimo companheiro Celular dobrável é o primeiro da marca com tela externa de 3,4 polegadas que vira trunfo do aparelho

O Galaxy Z Flip 5 é um dos mais recentes dobráveis da Samsung. O celular, anunciado no final de julho, traz uma mudança importante no design, com o aumento da tela externa, que agora ocupa quase toda a área dobrada do aparelho. Essa atualização colocou o Flip 5 bem à frente da sua versão anterior, uma vez que o usuário não precisa mais abrir o celular para acessar diversos aplicativos, facilitando a leitura de e-mails, recebimento de mensagens, entre outras atividades.

O blog de Tecnologia e Games passou algumas semanas usando o celular e, nas linhas a seguir, você pode conferir nossas impressões sobre o aparelho.

Tela e Design

Galaxy Z Flip 5, da Samsung, vem com uma nova tela externa de 3,4 polegadas. Foto: Katarina Bandeira/Folha de Pernambuco

Para começar, a maior mudança está na aparência do celular dobrável. O Galaxy Z Flip 5 ganhou uma tela externa de 3,4 polegadas em que é possível acessar rapidamente informações do smartphone através de Widgets. Por padrão, o usuário consegue ver rapidamente compromissos do calendário, configurar o alarme, checar a previsão do tempo e monitorar a saúde. Há ainda uma configuração quase escondida. Ao adicionar o Widget Good Lock à tela externa é possível, também, inserir atalhos para WhatsApp, Instagram, YouTube, entre outros apps usados no dia a dia.

A Samsung refinou o design do smartphone, diminuindo o espaço entre as telas quando o aparelho é fechado, graças a nova dobradiça. Com a mudança o vinco no centro do aparelho fica menos perceptível, o que não quer dizer que ele suma completamente, mas é possível esquecê-lo, após um tempo usando o aparelho aberto. Segundo a fabricante, o novo mecanismo promete chegar a 200 mil ciclos de abertura e fechamento, prologando assim o tempo de uso do celular.

Com ele aberto, encontramos um visor interno com 6,7 polegadas e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ e taxa de atualização de 120 hertz. Um dos pontos positivos do aparelho é que, por ser dobrável, é possível apoiá-lo na própria estrutura, assistindo a vídeos em diversos formatos de tela, sem que isso seja prejudicial à experiência de uso, pelo contrário. É importante ressaltar que o celular é pequeno quando dobrado, com apenas 1,9 x 85,1 x 15,1 mm, sendo facilmente transportado em bolsos e bolsas pequenas.

Jogo de câmeras

Fotos tiradas à noite dependem de boa iluminação para garantir a qualidade da imagem

A Samsung repetiu as especificações de câmera na versão atual do dobrável. Assim como o Galaxy Z Flip 4, o celular conta com duas lentes traseiras de 12 MP cada, sendo uma delas Ultrawide e uma frontal de 10 MP. Em condições favoráveis de luz, o celular entrega fotos bonitas, com cores vibrantes e riqueza de detalhes, mesmo à noite, se o usuário estiver usando a câmera principal.

Tirar selfies também é uma experiência à parte, já que a tela externa proporciona o visor ideal para se divertir fazendo poses e as lentes na traseira garantem a qualidade da foto. Dá para brincar com o celular em diversas posições, além de alternar o tamanho do preenchimento da tela, escolher entre o modo tradicional, retrato ou de gravação de vídeo e usar os recursos para garantir cliques sem precisar tocar em nenhum botão. É uma experiência divertida, principalmente, se você estiver rodeado de pessoas que ainda não tiveram contato com um modelo do tipo.

Câmera de selfie e câmera interna entregam bons resultados em ambientes bem iluminados

A câmera interna, no entanto, acaba meio esquecida nesse processo, já que, por entregar uma resolução inferior e com a possibilidade de utilizar as lentes externas para o mesmo fim, perde o propósito de "câmera de selfie". Fica reservado a ela o uso durante videochamadas. Por fim, é importante ressaltar que - mesmo com a câmera traseira, o Galaxy Z Flip 5 vai entregar fotos mais granuladas em ambientes com pouca luminosidade.

Bateria

Como todos os dobráveis, o Galaxy Z Flip 5 tem uma bateria que pode não satisfazer aquele usuário que precisa passar o dia inteiro com o celular carregado. A nova tela gasta mais da bateria, mesmo que a Samsung tenha melhorado a eficiência energética do aparelho. Falando de um uso mais comum, com acesso às redes sociais, fotos, aplicativos de uso diário e navegador, o celular até aguenta ficar com apenas uma carga durante o dia - principalmente, se você colocá-lo em modo de economia de bateria antes de chegar aos 30%.

Porém, para quem precisa editar ou usar apps que exigem um pouco mais do aparelho, é bom andar com um powerbank ou um carregador para possíveis emergências. O dobrável vem acompanhado de um carregador de 25 W, com entrada USB-C, que faz com que você consiga atingir metade da carga com apenas meia hora plugado no adaptador de energia. Para a carga completa, pouco mais de uma hora é suficiente.

Ficha técnica e recursos extra

A Samsung caprichou na ficha técnica do Galaxy Z Flip 5, trazendo o celular dobrável equipado com o Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, com ajustes especiais para atender aos dispositivos Galaxy. O processador é um dos mais novos do mercado e está presente, por exemplo, no topo de linha da fabricante, Galaxy S23 Ultra. Além disso, o celular conta com 8 GB de RAM e até 512 GB de memória, o que é suficiente para garantir bastante espaço na hora de guardar fotos e vídeos.

Uma das coisas mais interessantes que podem ser feitas com o novo dobrável da Samsung é explorar o app Good Lock para adicionar outros aplicativos a tela externa do aparelho. Tirar fotos com o celular em diferentes posições mesmo com a tela fechada também é divertido e vai poupar o usuário de ficar se contorcendo na hora de procurar uma posição.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Z Flip 5 chegou ao mercado custando cerca de R$ 7.999, mas já pode ser encontrado com um desconto de R$ 1.000, na própria loja virtual da Samsung. O lançamento do dobrável foi feito em simultâneo com o mercado global, e ele já está disponível para ser adquirido por aqui.

Vale a pena?

Para quem quer se render aos telefones dobráveis, o Galaxy Z Flip 5 é sim, uma boa opção. Seja pelo bom conjunto câmeras na parte externa, o tamanho compacto na hora de guardar e a resistência a água com o certificado IPX8, o celular entrega um bom desempenho no uso diário, sendo resistente a pequenos acidentes, mesmo se você for do time que não compra capa para o celular.

Ele tem um design elegante, que desperta o desejo nostálgico de dobrar e desdobrar o aparelho em público, suprindo a saudade daqueles que sentem falta de modelos no formato flip. Se a sua intenção for buscar um celular com aparência arrojada, leve, que faça um bom uso no dia a dia e não decepcione nas fotos, esse pode ser o modelo para você.

Infelizmente, para quem gosta de jogar muito no celular ou precisa editar vídeos longos, utilizando aplicativos que exigem mais do aparelho, o modelo tem suas ressalvas. O processador é bom, mas a parte de cima do telefone esquenta com certa rapidez, quando exigido um desempenho maior do aparelho. Ele não chega a travar, mas pode tornar o uso um tanto incômodo. Cabe ao consumidor avaliar.

Veja também

Literatura Bienal do Livro de Pernambuco divulga novos autores confirmados; confira os nomes