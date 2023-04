A- A+

Game Lovers: Evento recebe dublador do Kratos e diversas atrações a partir desta quarta (12) Realizado no Shopping Guararapes, o evento traz concursos de dança e cosplay; confira programação

A partir desta quarta-feira (12), amantes dos jogos, cosplayers e k-poppers podem conferir o Game Lovers, evento de jogos e concursos que ocorre na praça de evento do Shopping Guararapes, entre os dias 12 e 16 de abril. O evento trará concursos de dança e cosplays, além de uma conversa sobre o ramo da dublagem brasileira com o ator e dublador do personagem Kratos, do jogo God of War, Ricardo Juarez.

Durante todos os dias do evento, os interessados e amantes do mundo dos jogos terão acesso às lojinhas e à área de jogos Freeplay, onde estarão disponíveis dez videogames modernos, incluindo algumas versões em VR (Virtual Reality, ou realidade virtual) e antigos para o público jogar livremente.

Além do dublador dos concursos, o evento também conta com máquinas de jogos antigos e videogames modernos abertos para o público - Divulgação / Shopping Guararapes

Uma conversa com "Kratos" e "Draven", do League of Legends

No sábado (15), Ricardo Juarez que além de "Kratos" também dá voz ao "Draven", um do personagens de League of Legends, participará de uma conversa com o público sobre a profissão de dublador no Brasil. Além do bate-papo, os fãs poderão tirar fotos com o ator e locutor.

O foco não será apenas na dublagem de games, mas também de filmes, séries e animes, como apontou Juarez. Vale ressaltar que a entrada tanto para o evento quanto para a conversa com o ator é totalmente gratuita e aberta para o público frequentador do Shopping.

Além da presença do ator, tanto o sábado quanto o domingo (16), contará com apresentações para o público infantil do grupo Bekalândia com princesas e heróis infantis.

Confira abaixo a programação completa com seus respectivos horários e datas:

DE QUARTA (12) A DOMINGO (16)

Jogos em Ps4, Xbox One, Switch e Retrogames Livre

Jogos de Realdiade Virtual Livre

Painel Interativo Instagramável

Exposição de Action Figures de personagens dos anos 80 e 90.

Jogo de dança

Swordplay

SÁBADO

14:00 - Apresentação Bekalândia

17:00 - Bate-papo com o dublador Ricardo Juarez (Dublador de Kratos)

18:30 - Concurso Cosplay.

19:30 - Campeonato de Street Fighter V.

19:30 – Campeonato de Mário Kart.

DOMINGO

14h - Apresentação Bekalândia

16h – Campeonato de Super Smash Bros.

16h – Campeonato de Dragon Ball FighterZ

18h - K-Pop Stage

Para outras informações sobre o evento - como regulamento para inscrição para os concursos de dança e cosplayers -, confira as redes sociais do Shopping Guararapes, organizador oficial do evento, no Instagram ou a página oficial do estabelecimento criada especificamente para a feira.

