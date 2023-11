A- A+

Gamescom anuncia edição latina em 2024; evento acontecerá no Brasil Festival de games será inspirado no evento global, realizado na Alemanha, e ocorrerá em São Paulo

Considerada uma das maiores feiras de games do mundo, a Gamescom ganhará uma edição na América Latina a partir de 2024. Anunciada nesta terça-feira (28), durante o CCXP Unlock, o evento, batizado de Gamescom Latam, acontecerá entre os dias 26 e 30 de junho, em São Paulo (SP) e substituirá o BIG Festival.

O formato da feira no Brasil será inspirado na edição global, que acontece anualmente em Colônia, na Alemanha. A versão latina contará com o apoio do Governo do Estado de São Paulo e organização da Koelnmesse em parceria com o BIG Festival e a Omelete Company.

De acordo com os organizadores, a feira deverá reunir oportunidades de networking, lançamento de jogos e demonstrações, atuando como uma plataforma para impulsionar a indústria de games no Brasil.

Além das edições latina e global, a Gamescom, que acontece desde 2009, também conta com uma edição na Ásia, realizada em Cingapura.



