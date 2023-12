A- A+

God of War Ragnarök: Valhalla é disponibilizado gratuitamente na PlayStation Store Jogo é uma continuação do God of War Ragnarök e conta com novo cenário

Lançado nesta terça-feira (12), o God of War Ragnarök: Valhalla já está disponível para download gratuito. No game, os jogadores poderão vivenciar um epílogo dos episódios do God of War Ragnarök.

A história se desenrola com a entrada de Kratos em Valhalla, novo cenário criado para a continuação da saga nórdica. No enredo, o protagonista é acompanhado por Mimir enquanto enfrenta o desafio de controlar seu corpo e sua mente.

Criado pelo Santa Monica Studio, o Valhalla é inspirado no gênero roguelite, tipo de RPG que proporciona aos jogadores um maior nível de aleatoriedade no desenvolvimento dos fatos.

Dessa forma, a cada tentativa de avanço, o jogador poderá redefinir os atributos e benefícios do personagem principal, desbloqueando diferentes opções de recompensas.

A expansão está disponível para download gratuito por meio PlayStation Store. No entanto, para ter acesso ao conteúdo, é preciso que o jogador possua uma cópia do God of War Ragnarök, que está disponível por R$ 299.

Confira o trailer do jogo:

Veja também

Maceió União pedirá ressarcimento dos gastos com tragédia em Maceió