Google 25 anos: 10 curiosidades sobre a gigante da internet

Nesta quarta-feira (27), é celebrado o aniversário de 25 anos do Google. A empresa chega a um quarto de século em um dia diferente daquele no qual foi fundada. Em uma rápida pesquisa no buscador homônimo, é possível ver sua fundação marcada em 4 de setembro de 1998, em Menlo Park, Califórinia (EUA). Apesar disso, ninguém no Google comemora o aniversário da empresa nessa data, uma determinação dos próprios fundadores Larry Page e Sergey Brin, que decidiram unir a data a um anúncio importante.

Outra curiosidade é que, atualmente, o Google oferta seus serviços para bilhões de empresas e usuários em todo o mundo. Apenas usando Android, sistema operacional para dispositivos móveis desenvolvido pela gigante, são mais de três bilhões de pessoas. Confira esses e outros fatos sobre a Big Tech nas linhas a seguir.

O início de uma gigante

Primeiro visual do Google. Foto: Google/Divulgação

Quando o Google foi lançado, há 25 anos, ele não era o primeiro, nem mesmo o único mecanismo de busca na internet. No início, era possível apenas procurar por conteúdos em texto publicados na internet. Porém, em pouco tempo, a Pesquisa Google - como é oficialmente chamado o buscador da empresa - foi evoluindo e incorporando elementos para tornar a experiência mais dinâmica e eficiente para o usuário.

Imagens do Google

A criação da busca por imagens é a que tem o motivo mais inusitado: o vestido de uma celebridade. Quando Jennifer Lopez compareceu ao Grammy Awards de 2000 usando um ousado vestido Versace, ela se tornou a consulta mais popular no Google na época. Porém, ainda não havia imagens a serem pesquisadas - naquela época, os resultados da pesquisa eram apenas uma lista de links azuis, então as pessoas não conseguiam encontrar facilmente a imagem que procuravam. Isso inspirou o Google a criar, em 2001, a aba de Imagens.

"Você quis dizer?"

Se você já errou na hora de escrever uma busca no Google, com certeza leu a frase “Você quis dizer?”, com sugestões de correções ortográficas sobre a sua pesquisa. Essa mudança foi uma das primeiras aplicações de aprendizado de máquina implementadas na plataforma de busca. Anteriormente, se a pesquisa apresentasse um erro ortográfico, o usuário era levado a encontrar outras páginas com o mesmo erro, que geralmente não são as melhores páginas sobre o assunto.

Google Tradutor e as línguas indígenas

Em 2022, o Guarani entrou na lista dos idiomas traduzidos pelo Google Tradutor. Foto: Google I/O/Reprodução

Em 2002, os pesquisadores do Google começaram a desenvolver tecnologia de tradução automática para ajudar as pessoas a se comunicar online. Esse era o início do Google Tradutor, lançado quatro anos depois, com traduções de textos entre árabe e inglês. Hoje, o Google Tradutor oferece suporte a mais de 100 idiomas, com 24 adicionados no ano passado, incluindo Guarani. O idioma indígena foi apresentando no telão durante o Google I/O de 2022, com outras línguas de povos originários do mundo todo.

Bilhões de usuários de serviços

Segundo o CEO da plataforma, Sundar Pichai, atualmente há 15 produtos Google que atendem, cada um, a mais de meio bilhão de pessoas e empresas em todo o mundo. Seis desses produtos atendem mais de 2 bilhões de usuários cada. Estão entre esses produtos, o Gmail, Google Drive, Maps, Fotos, entre outros.

O fracasso do Google Wave

Você pode até não se lembrar, mas nem sempre tudo foram flores para o Google. Alguns de seus produtos não tiveram o impacto desejado e fracassaram em popularidade, sendo descontinuados pela gigante. É o caso do Google Wave, uma plataforma corporativa que juntava diversas ferramentas usadas pela empresa em um único espaço, como Docs, Maps e aplicativo de mensagens. Apesar de a ideia ser interessante, as ferramentas eram confusas, e as pessoas não conseguiam usá-las corretamente. O resultado: foi descontinuada apenas um ano depois de seu anúncio.

A rede social do Google

Outra que durou mais tempo, mas também não conseguiu engatar foi a rede social Google+. A plataforma funcionou entre 2011 e 2019 e chegou a ter 250 milhões de usuários, mas não conseguiu superar o Facebook na preferência do público da época. Pouco antes de seu fim, a gigante estadunidense revelou que 90% dos acessos na rede social não duravam mais que 5 segundos.

Android está em quase todos os dispositivos móveis

Porém nem tudo são lágrimas. Um dos acertos mais promissores do Google foi, sem dúvida, o sistema operacional (SO) Android. Principal concorrente do iOS, da Apple, o SO é executado em cerca de 3 bilhões de dispositivos em todo o mundo, desde celulares dobráveis até os telefones de linhas mais básicas. No Brasil, pesquisa feita pelo site Statista revelou que, até maio deste ano, quase 80% dos brasileiros usam o sistema do Google em seus smartphones.

Google Brasil existe há 18 anos

Em 20 de julho de 2005,o Google oficializou a compra da Akwan Information Technologies, uma empresa brasileira que fornecia serviços de busca criada por acadêmicos de Minas Gerais. Em novembro de 2006, foi inaugurado em Belo Horizonte o primeiro Centro de Pesquisas e Desenvolvimento do Google Inc. na América Latina, que segue até os dias atuais e é referência em desenvolvimento de algoritmos para o serviço de Busca da empresa. Recentemente, a empresa expandiu seu escritório para São Paulo, focado em serviços de Nuvem e engenharia de Serviços. O blog de Tecnologia e Games conheceu o espaço em primeira mão.

Dia 27, o aniversário do Google

Mas, finalmente, por que o aniversário do Google é comemorado no dia 27 de setembro e não no dia 4, data da sua fundação? Apesar de ter sido criado em 1998, foi em 2005 que os fundadores da empresa começaram a comemorar o aniversário do Google em 27 de setembro. A data foi escolhida para coincidir com um anúncio público de que a plataforma estava deixando de mostrar quantas páginas eram indexadas à busca. Deste então, a empresa oficializou a data, e ela vem sendo celebrada desde então.

