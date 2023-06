A- A+

Google anuncia que usuários podem pagar via QR Code usando a carteira digital do Android Novidade foi apresentada durante o Google For Brasil, nesta terça (27)

SÃO PAULO (SP) - O Google revelou, nesta terça-feira (27), que sua carteira digital para celulares Android agora consegue realizar pagamentos via QR Code. A novidade foi anunciada durante o Google For Brasil, em São Paulo, e deve chegar nos próximos meses, permitindo que o usuário escolha realizar o pagamento nas modalidades de crédito ou débito, de acordo com os cartões cadastrados do aplicativo.

Para realizar o pagamento, basta escanear o código usando a câmera do app e, em seguida, escolher os cartões de bandeiras aceitas pelo app para concluir o pagamento. A autenticação da compra é feita por meio de senha ou biometria, dependendo do emissor do cartão e do valor da transação. Além disso, após algumas transações, o aplicativo pedirá um novo desbloqueio ao usuário por motivos de segurança.

A ferramenta está disponível para todos os aparelhos compatíveis com a Carteira Digital, atualizados com sistema operacional Android a partir da versão 7.0 (Nougat) ou posterior. Os pagamentos com QR Code poderão ser feitos à vista ou em parcelas, e é possível conferir o número de parcelas antes da efetivação da compra.

*A jornalista viajou a convite do Google

Veja também

validade A cápsula de café venceu? Nutricionista explica se consumir bebida fora da validade faz mal à saúde