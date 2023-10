A- A+

Google cria Doodle para celebrar trilha dos Apalaches, considerada a mais longa do mundo A Trilha dos Apalaches está disponível apenas para caminhadas

O Google apresentou um novo Doodle, nesta segunda-feira (2), para celebrar a Trilha dos Apalaches. Com um visual cartunesco em forma de mapa, a página de buscas mostra curiosidades sobre a trilha de 3.500 quilômetros que se estende por 14 estados dos Estados Unidos. Segundo a empresa, a trilha dos Apalaches é apenas para caminhadas, considerada a mais longa do mundo, atendendo turista há quase 100 anos.

No Doodle, é o usuário passa, página por página, de um mapa interativo que mostra detalhes sobre o lugar, atravessando florestas densas, rios caudalosos e cumes de montanhas ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Neste dia, em 1968, a Lei do Sistema de Trilhas Nacionais estabeleceu a Trilha dos Apalaches como uma das primeiras Trilhas Cênicas Nacionais do país.

Quem propôs a ideia foi Benton MacKaye, um silvicultor, conservacionista que tinha, como plano original, uma ideia de passeio chamada Uma Trilha dos Apalaches: Um Projeto de Planejamento Regional, que delineava um trecho de vários acampamentos agrícolas autossustentáveis ao longo do caminho. Muitas pessoas com ideias semelhantes começaram a aderir à sua causa, e a comunidade acabou ficando conhecida como Appalachian Trail Conference (ou Conferência da Trilha dos Apalaches, em tradução direta).

Em 1937, graças aos esforços combinados de muitos pioneiros, a Trilha dos Apalaches tornou-se totalmente conectada da Montanha Springer, na Geórgia, ao Monte Katahdin, no Maine. Dez anos depois, um caminhante chamado Earl Shaffer relatou a primeira caminhada de ponta a ponta e gerou uma onda de interesse. Mais de quatorze mil pessoas completaram a jornada desde então.

Ainda segundo o Google, o presidente norte-americano da época, Lyndon B. Johnson, assinou a Lei do Sistema de Trilhas Nacionais em 1968, que declarou a Trilha dos Apalaches como uma das primeiras trilhas panorâmicas nacionais (dos EUA) e a reconheceu como terra federal. Finalmente, em 2014, foi adquirido o último grande trecho de terreno, concretizando os sonhos iniciais da trilha.

Milhares de desbravadores visitam a rota todos os anos com a intenção de completar a caminhada que dura de quatro a seis meses, a depender do objetivo. No Doodle, a empresa também dá dicas para que os aventureiros mantenham o espaço exatamente como deixaram, limpo e livre de ação humana.

