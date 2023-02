A- A+

Google deverá demorar para lançar "Bard", software de inteligência artificial rival do ChatGPT Empresa também demonstrou novidades no uso de inteligência artificial e realidade aumentada

O Google apresentou, nesta quarta-feira (8), novidades que devem chegar às suas ferramentas de Busca, Google Lens e Maps. Em uma transmissão direto de Paris, na França, a gigante da internet mostrou ao mundo como funcionará também o Bard, software de inteligência artificial que tem sido considerado rival do fenômeno ChatGPT. A empresa dexiou claro que - até o momento - a novidade permanece em fase beta, com testadores selecionados e, por conta disso, não deve ser disponibilizada para o grande público tão cedo.

O Bard ainda não está pronto, diz o Google

Usuários poderão usar o Bard direto na ferramenta de busca. Foto: Google/Reprodução



Mesmo demonstrando como deverá funcionar a ferramenta, com o chatbot respondendo algumas perguntas feitas na ferramenta de busca da plataforma, o Google deixou claro que não é o momento de apresentá-la ao público. O anúncio, inclusive, parece ter sido feito apenas por conta da pressão causada pela popularidade do rival. O Bard usa o Language Model for Dialogue Applications ou Modelo de linguagem para aplicativos de diálogo, em tradução livre (LaMDA), tecnologia que já foi apresentada pela empresa em 202, e que busca tornar os diálogos com a IA mais naturais e menos engessados.

Na apresentação, o Google informou que alguns testadores selecionados estão trabalhando para melhorar o Bard, mas que o progresso disso só deverá ser visto daqui a algumas semanas.

Google Lens e Google Tradutor

O primeiro destaque da apresentação foi o Google Lens. Se por um lado a ferramenta já ajuda os usuários a encontrar respostas escaneando fotos e pesquisando sobre elas na internet, nos próximos meses, o Google quer permitir que essa pesquisa seja feita diretamente na tela do Android. Isso significa que os usuários poderão pesquisar o que veem em fotos, vídeos de sites e apps sem precisar sair do aplicativo ou da experiência.

Para isso, basta pressionar e manter pressionado o botão liga / desliga do celular ou o botão de home que aciona o Google Assistente e, em seguida, tocar em “tela de pesquisa”. A ferramenta vai identificar o que está na imagem, e o usuário poderá clicar para saber mais. Segundo a empresa, “Se você consegue ver, você consegue pesquisar”.

Ainda na apresentação, foram mostradas melhorias na hora de traduzir expressões idiomáticas. O Google tradutor passará a dar mais contexto para os textos traduzidos, o que inclui combiná-los com outros elementos para tornar a tradução mais natural.

Pesquisa múltipla

Pesquisa múltipla permitirá procurar por outras opções do mesmo produto. Foto: Google/Divulgação

Outra novidade é a ferramenta de pesquisa múltipla, que lembra algo que o Pinterest faz em seu aplicativo. Ao ver um objeto de interesse, o usuário poderá pesquisar locais que vendem aquele item, incluindo perto de onde está, usando uma funcionalidade "perto de mim" - deve considerar a localização do usuário para achar lojas que tenham o que ele precisa mais rapidamente.

No momento, essa atualização estava disponível apenas em inglês, nos EUA, mas a empresa afirmou que os brasileiros já podem começar a experimentá-la.

Google Maps ainda mais interativo

A estrela da apresentação, porém, ficou com o Google Maps. O aplicativo ganhará novas funcionalidades que unem inteligência artificial (IA) e realidade aumentada (AR). Entre elas, está a possibilidade de ver informações sobre os estabelecimentos cadastrados apenas apontando a câmera para eles.

Com o recurso Live Indor View, será possível encontrar direcionamentos de caminho mesmo estando dentro de aeroportos, estações de trem e shoppings usando a câmera do celular. No Brasil, apenas quem está em São Paulo terá acesso à novidade, mas o Google promete expandi-la para outras cidades em breve.

A visualização imersiva também empolgou, com o usuário conseguindo observar todo o contexto do lugar ao fundir bilhões de imagens do Google Street View e criar um roteiro totalmente feito em 3D. Ao caminhar pelo mapa, será possível até mesmo entrar em alguns estabelecimentos como um verdadeiro tour pelo mundo e checar informações como lotação do espaço, horário de funcionamento, entre outros.

Não satisfeito em escanear os locais externamente, agora a Big Tech eleva a experiência permitindo entrar em lojas, cafés e restaurantes. Durante a demonstração, apenas ao abrir a câmera, dentro do aplicativo, foi possível ver “pins” colocados nos estabelecimentos ao redor, com as notas dadas pelos usuários no Google e outras informações geralmente encontradas no buscador.

Segundo o Google, a ferramenta estará disponível nas cidades de Londres (Inglaterra); Los Angeles, Nova York e São Francisco (Estados Unidos) e Tóquio (Japão) e, nos próximos meses, em Florença e Veneza, na Itália; Amsterdã. na Holanda; e Dublin, na Irlanda. Porém ainda não tem previsão de chegar ao Brasil.

Veja também

Consumidores Percentual de famílias endividadas se mantém em 78%