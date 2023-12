Google divulga lista dos games mais procurados pelos brasileiros durante o ano

A- A+

Divulgada nesta segunda-feira (11), a lista com os jogos mais procurados pelos brasileiros no Google em 2023 trouxe algumas surpresas. Encabeçado por Hogwarts Legacy, o ranking reúne os dez games que lideraram as pesquisas neste ano.

Campeão de buscas no último mês, após o lançamento do seu primeiro trailer oficial, o GTA 6 surpreendeu por sua ausência entre os mais buscados. Além dele, Alan Wake 2, que também se destacou na reta final do ano, é outra ausência no Top 10.

No entanto, a lista também é marcada por jogos que se destacaram entre as premiações. Vencedor do Game Awards 2023, Baldur's Gate 3 aparece como o segundo mais buscado no país. Lançado em agosto deste ano, o RPG da nova geração também foi premiado como o melhor jogo do ano na versão brasileira do troféu.

Em seguida, aparecem Resident Evil 4, Diablo IV e Starfield, mostrando a predominância dos jogos de RPG entre os favoritos dos brasileiros. Com base na lista, que inclui Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6 entre os mais buscados, também é possível constatar a preferência pelos jogos de luta.

Confira o ranking completo dos jogos mais buscados no Google em 2023:

Hogwarts Legacy Baldur's Gate 3 Resident Evil 4 Diablo IV Starfield The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Final Fantasy XVI Mortal Kombat 1 Street Fighter 6 Atomic Heart



