Google Doodle homenageia Jorge Lafond, a "Vera Verão", nesta quarta (29)

A página inicial do Google desta quarta-feira (29) faz uma homenagem ao ator, humorista e drag queen Jorge Luiz Souza Lima, conhecido por Jorge Lafond. O ator, que fez história com o personagem “Vera Verão”, faria 71 anos nesta quarta.

Natural do Rio de Janeiro, Lafond conquistou o Brasil durante uma década ao interpretar Vera Verão, uma drag queen, personagem do programa “A Praça é Nossa”, do SBT. O ator foi vítima de uma parada cardíaca em 2003, falecendo aos 50 anos de idade.

Desde sempre, Jorge deixou claro seu amor pelas artes; estudou ballet clássico e dança africana, e graduou-se em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Deu início a sua carreira dançando em boates, quando viajou para o Estados Unidos e Europa como um grupo de folk, onde ficou por 10 anos.

Só em 1974 Lafond fez sua primeira aparição na televisão, se tornando dançarino do Fantástico.

Além da participação marcante no programa humorístico, Jorge leva em seu currículo trabalhos como dançarino em programas de TV e desfiles de escolas de samba e também atuou em algumas novelas, como “A Viagem” e “Por Amor”, da rede Globo.

