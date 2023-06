Google encerra suporte para Chromecast original após 10 anos de lançamento

A- A+

Após 10 anos de seu lançamento, o Chromecast original teve suporte encerrado pelo Google. O dispositivo de streaming lançado em 2013 vai parar de receber atualizações de segurança.

A notícia foi sendo divulgada discretamente pela empresa, em algumas páginas de suporte do Google.

"O suporte para Chromecast (1ª geração) terminou, o que significa que esses dispositivos não recebem mais atualizações de software ou segurança, e o Google não fornece suporte técnico para eles. Os usuários podem notar uma degradação no desempenho", diz a mensagem.

Segundo o site The Verge, o fim do suporte parece ter começado no final de abril, quando o Google atualizou uma de suas páginas de ajuda, listando as versões de firmware para cada modelo de Chromecast.

Atualmente, o modelo mais recente foi lançado pela empresa em 2020 com Google TV, o que adicionou um controle remoto ao kit, tal qual pode ser encontrado em seus concorrentes, como o Roku - que disponibilizou seu aparelho de streaming, recentemente, com 4K.

A falta de atualizações de segurança, porém, não fará os dispositivos de primeira geração restantes pararem de funcionar imediatamente, mas é provável que sua funcionalidade seja interrompida lentamente com o tempo, à medida em que o ecossistema ao seu redor for sendo atualizado e deixando de ser compatível com o Chromecast.

