Google lança novidades para o Brasil em diversas áreas; veja os principais anúncios

SÃO PAULO (SP) - O Google revelou uma série de novidades para os brasileiros, durante o evento Google for Brasil, que acontece nesta terça-feira (27), em São Paulo. Entre os anúncios, estão endereços digitais, Inteligência Artificial para ajudar estudantes, novos cursos profissionalizantes e muito mais.

O blog de Tecnologia e Games esteve no evento e mostra tudo o que foi apresentado pela gigante da internet.

Série de exercícios

O primeiro anúncio foi da Sala de Exercícios, uma nova ferramenta para o Google Sala de Aula. A novidade chega no segundo semestre de 2023 e utiliza Inteligência Artificial (IA) para oferecer aos educadores uma ferramenta digital de tutoria, que busca ajudar os alunos a resolver exercícios, aperfeiçoar conteúdos educacionais e oferecer suporte personalizado para os estudantes.

Com ele, os professores conseguem automatizar algumas etapas do ensino, como avaliações. A tecnologia funciona de forma adaptativa, colocando o aprendizado de forma mais dinâmica.

Alertas climáticos

Pernambucanos estão entre os usuários que devem receber alertas no celular. Foto: Google/Divulgação

Outro ponto importante destacado pelo Google foi a expansão de alertas climáticos, avisando aos usuários sobre incêndios e inundações ribeirinhas. Segundo a empresa, alertas sobre possíveis problemas serão enviados aos celulares dos usuários. Não precisa cadastrar, mas é necessário ativar a notificação no smartphone.

Essa é uma atualização do Sistema de Alerta de Previsão de Inundações, que usa IA e dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) para emitir os alertas em tempo real e previsão de enchentes na Busca e no Google Maps para mais de 80 localidades em todo o País.

Além da localização da zona de perigo, as pessoas são direcionadas a uma série de conteúdos relevantes e confiáveis de fontes oficiais, incluindo links, telefones e orientações de emergência. Também é possível identificar as regiões de perigo diretamente no Flood Hub, plataforma de informações sobre enchentes do Google.

Novidades na Busca do Google

Com o intuito de fornecer ainda mais informações aos usuários, o Google vai mostrar mais detalhes quando os brasileiros pesquisarem sobre Bolsa Família e Seguro-Desemprego, além de aprimorar a busca por vagas de emprego e informações sobre vacinação.

De acordo com a empresa, será possível ver no painel de informações links e conteúdos sobre os benefícios, além de informações atualizadas sobre 39 mil postos de vacinação/UBS no Brasil.

Sobre as oportunidades de trabalho, uma parceria com o Banco Nacional de Emprego possibilitará consulta à base de 320 mil oportunidades de trabalho para autônomos e temporários.

Plus Codes

Plus Codes do Google criam endereços para quem não tem endereço. Foto: Google/Divulgação

Baseado em um mapeamento que leva em consideração a latitude e longitude dos lugares, o Plus Codes é um código alfanumérico curto, semelhante a um código postal, que funciona offline e serve para mapear locais mesmo onde não há ruas, facilitando, assim, o endereçamento de áreas mapeadas pelo Google. Usando o Adress Maker, é possível fazer seu próprio código, desde que a região esteja no mapa da plataforma.

Pagamentos via QR Code

Nos próximos meses, a Carteira Google receberá uma nova modalidade de pagamento. Feita via QR Code, a novidade permitirá que o usuário pague no débito ou crédito, inclusive com possibilidade do parcelamento de compras. A autenticação é feita via senha ou biometria e será disponibilizada para todos os celulares compatíveis com o aplicativo.

Favela Gaming uma parceria com YouTube

Lançado em outubro de 2022, o projeto é uma parceria entre YouTube, a Final Level e a ONG Gerando Falcões e oferece a jovens de favelas incentivo para que se envolvam com o mercado de games.

Para este ano, o Google vai oferecer três vieses para a profissionalização no mercado de games: a Favela Cup, um campeonato virtual em parceria com a Garena e com o Google Play, em que jogadores selecionados disputam seu primeiro campeonato de Free Fire para conseguir uma vaga em um time profissional; Favela Bootcamp, que reúne mais de cem aulas de quarenta e cinco especialistas do mercado de gaming no Brasil, ensinando sobre a indústria em vídeos gratuitos disponibilizados no YouTube, a recém-lançada ferramenta Cursos, por fim, o Favela Lab, um espaço multifuncional dentro da favela Jardim Leni, em São Paulo/SP, inaugurado nesta terça (27), para ajudar em produção de conteúdo.

Maps mais imersivo

Google Maps mais imersivo. Foto: Google/Divulgação

No ano passado, a empresa apresentou dois recursos para o Google Maps: Visualização dinâmica e Visualização imersiva. Este ano, a gigante apostou na Visualização imersiva para rotas, mostrada durante o Google I/O e que agora chega ao Brasil.

A novidade permite visualizar cada segmento de uma rota antes de partir - seja dirigindo, caminhando ou pedalando - tudo isso com a reprodução do caminho de forma realista e cheia de conteúdos de realidade mista, que misturam realidade virtual com o ambiente que o usuário está inserido.

Outro recurso que também vai chegar aos celulares Android é o Indoor Live View, que usa a câmera do Maps para entregar ícones 3D em rotas traçadas em tempo real. Ele estará disponível para os três terminais de passageiros e mais de 300 lojas e restaurantes do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU).

Veja abaixo a lista de locais no Brasil que receberão o Immersive View:

Brasília

Catedral de Brasília;

Congresso Nacional;

Memorial JK;

Palácio do Planalto;

Santuário São João Bosco;

Palácio do Itamaraty;

Museu Nacional da República;

Teatro Nacional Cláudio Santoro;

Fortaleza

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura;

Catedral Metropolitana de Fortaleza;

Estátua de Iracema Guardiã;

Rio de Janeiro

Cristo Redentor;

Maracanã;

Aqueduto da Carioca;

Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro;

Museu de Arte Contemporânea de Niterói;

Teatro Municipal do Rio de Janeiro;

São Paulo

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand;

Pinacoteca de São Paulo;

Catedral de São Paulo;

Mercado Municipal de São Paulo;

Prédio Altino Arantes;

Pátio do Colégio;

Mosteiro de São Bento;

Museu Catavento.

