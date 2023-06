Google lança oficialmente o Plus Codes, um CEP virtual para quem não tem endereço

A- A+

SÃO PAULO (SP) - Um endereço para quem não tem endereço. É isso que se propõe o Plus Codes, ferramenta do Google que cria um CEP virtual para ajudar pessoas que moram em localidades não registradas pelos Correios a conseguirem receber encomendas. A novidade foi lançada oficialmente nesta terça-feira (27), durante o evento Google for Brasil, em São Paulo, e pretende ajudar, principalmente, moradores de favelas e de áreas rurais. O blog de Tecnologia e Games esteve no evento e pode conferir de perto o anúncio.

O que é o Plus Codes

Baseado em um mapeamento que leva em consideração a latitude e longitude dos lugares, o Plus Codes é um código alfanumérico curto, semelhante a um código postal, que funciona offline e serve para mapear locais mesmo onde não há ruas, facilitando assim o endereçamento de áreas mapeadas pelo Google. Usando o Adress Maker é possível fazer seu próprio código, desde que a região esteja no mapa da plataforma.

Apresentado pela primeira vez no ano passado, a ferramenta estava em fase de testes e foi inserida - em um primeiro momento - na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Apesar de qualquer pessoa conseguir fazer seu próprio Plus Codes, no caso de lugares não mapeados - como favelas e áreas rurais - é preciso descobrir onde estão as casas, para enfim, colocá-las no mapa.

Plus Codes em números

Segundo dados do Google, 287 mil propriedades rurais em todos os municípios de São Paulo foram mapeadas e tiveram seus Plus Codes gerados. Em Paraisópolis, 14 mil endereços foram mapeados e 50 mil residentes estão recebendo endereçamento digital. A empresa também forneceu uma plaquinha para casas cadastradas, facilitando a identificação na hora da entrega de produtos e serviços como delivery.

Expansão

Atualmente, o Google possui três favelas 100% mapeadas, com 85% das residências emplacadas. O objetivo da empresa é, até o final do ano, conseguir ampliar para 20 favelas também em outras localidades do país, apesar da Big Tech não revelar quais seriam os próximos estados brasileiros seriam contemplados com a iniciativa. Em São Paulo, o mapeamento das favelas acontece em parceria com as ONGs Gerando Falcões e Na Porta. A cada quatro dias, os times de mapeamento conseguem fazer, em média, 500 locais nas comunidades que atuam - que, em seguida, seguem para as validações da gigante da internet.

