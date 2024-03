A- A+

Google Maps: ferramenta passa a contar com inteligência artificial e visão imersiva As novidades estão sendo liberadas pelo Google de forma gradual em cidades específicas

Ferramenta de mapas do Google, o Maps passou a contar com diversas funcionalidades recentemente. As novidades permitem que os usuários aumentem seu nível de interação com a plataforma, que traz dicas de orientação, diversão, trânsito, entre outras.

Alguns dos recursos contam com a integração da inteligência artificial, como é o caso do chat inteligente lançado nos Estados Unidos na semana passada. Com ele, o usuário consegue pedir ao Google Maps sugestões mais específicas de lugares, deixando de lado as recomendações básicas.

Chat inteligente traz recomendações mais precisas para o usuário | Foto: Google Maps/Reprodução

A ferramenta permite que o Maps ofereça sugestões de lugares fechados em dias de chuva ou até mesmo locais com vibe boêmia ou rock n’roll, por exemplo.

Outra novidade é a inclusão da realidade aumentada na ferramenta de Live View. A função utiliza a câmera do celular e as informações de navegação para apresentar os serviços presentes no caminho do usuário que realiza o trajeto a pé.

Ferramenta apresenta opções na tela de acordo com o uso da câmera | Foto: Google Maps/Reprodução

Com a visão ampliada, ele poderá ver diretamente na tela dados sobre caixas eletrônicos, estações de transporte público, restaurantes, cafeterias e lojas presentes no seu caminho.

Visão imersiva utiliza IA para a previsão de informações | Foto: Google Maps/Reprodução

Em algumas cidades, o usuário também pode contar com o recurso de visualização imersiva para rotas. A função permite que ele possa explorar um caminho antes mesmo de trafegar por ele. Para tal, o recurso usa visão computacional e IA para misturar imagens aéreas com imagens obtidas pelo Street View.

Além disso, a ferramenta utiliza dados captados previamente para auxiliar no trajeto, sendo capaz de projetar os horários de maior pico e a probabilidade de engarrafamento, além de apontar possíveis mudanças no clima, por exemplo. As informações são disponibilizadas na medida em que o usuário altera os parâmetros da busca.

Por enquanto, apenas a função de realidade aumentada está disponível no Brasil e permanece restrita ao município de São Paulo. No entanto, a previsão é de que os recursos sejam liberados de forma gradual para outras cidades.

