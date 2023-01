A- A+

Google Meet anuncia novos recursos; usuários poderão colocar fundos em 360º Usuários das versões pagas e gratuitas do aplicativo também poderão reagir às conversas com emojis

O Google anunciou, nesta quinta-feira (12), uma série de novos recursos para o seu chat de vídeo, Google Meet. Agora os usuários das versões pagas e gratuitas do aplicativo poderão reagir às conversas com emojis - que flutuam no canto esquerdo da tela acompanhando o nome da pessoa que o enviou. Para quem assina o aplicativo, novos planos de fundo em 360° graus chegam prontos para oferecer uma sensação ainda maior de realismo.

Reações nas reuniões

O primeiro recurso anunciado pela gigante da internet foram as reações com emoji dentro das reuniões no Meet. Ao todo, serão nove opções disponíveis para os usuários, incluindo coração, curtida, festa, palmas, entre outros. Segundo o Google, cada emoji flutua no canto esquerdo da tela acompanhado do nome da pessoa que o enviou e um pequeno emoji também aparece no bloco do vídeo do remetente. As seleções para tons de pele estão disponíveis.

Essa atualização está disponível tanto no navegador, aparelhos de hardware do Meet e celulares.

Planos de fundo em 360°

Outro ponto de destaque são os planos de fundo em 360º. A partir das próximas semanas, os usuários assinantes do Meet, que usam o chat de vídeo em dispositivos móveis, poderão utilizar os planos de fundo em 360°, que combinam imagens de paisagem, entre outros tipos, com o giroscópio dos seus aparelhos. O uso combinado ajuda a determinar a orientação do aparelho e criar uma experiência mais imersiva.

O primeiro plano de fundo disponível será o da praia. Nas próximas semanas, também chegam os fundos oásis no deserto, paisagem urbana e templo na montanha. Estará disponível para usuários tanto de celulares com Android ou iPhone (iOS).

