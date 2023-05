A- A+

Google promove treinamentos sobre produção jornalística, anúncios e computação em nuvem no Recife Podem participar jornalistas, profissionais da educação e convidados do Google

Recife será sede, na quarta-feira (24), de mais um Cresça com o Google, evento da gigante da internet cuja proposta é incentivar o empreendedorismo regional e estimular a capacitação de mais pessoas em tecnologia. Desta vez, os participantes terão treinamentos sobre as principais ferramentas do Google, envolvendo produção jornalística, anúncios e computação em nuvem.

O projeto faz parte do Google News Initiative (GNI), conjunto de esforços do Google para apoiar jornalismo e as áreas de Ads e Cloud. Durante o evento, a GNI compartilhará práticas para aprimorar o uso das ferramentas e serviços da plataforma, de maneira a enriquecer os conteúdos jornalísticos.

No treinamento de Google Ads, clientes selecionados do mercado devem aprender a trazer novidades para seus produtos, ajudando a impulsionar negócios por meio de anúncios nas plataformas do Google Ads e YouTube, além da mensuração do novo Google Analytics 4. Segundo a empresa, também serão apresentadas ferramentas que podem analisar o comportamento do consumidor e técnicas para criar estratégias que melhorem o desempenho do usuário.

Por fim, o treinamento de Google Cloud será exclusivo para profissionais do mercado de educação, como diretores, coordenadores e professores, e irá apresentar os programas de capacitação oferecidos pelo Google Cloud, como o Google Cloud Computing Foundations. A ferramenta permite aos alunos, mesmo àqueles com pouco ou nenhum repertório, ou experiência em computação em nuvem, uma visão geral de conceitos como o básico de nuvem, big data e machine learning.

Confira a programação completa

Geral - Cresça com o Google (Recife):

Data: 24 de maio, quarta-feira

Local: Av. Alfredo Lisboa, 810, 7º andar - Recife/PE

Treinamento Google News Initiative:

Horário: 12h às 13h

Responsável: Marco Túlio Pires, Lead do Google News Lab no Brasil

Temas: busca avançada para criadores de conteúdo; como utilizar a Busca para conseguir os resultados mais interessantes para a produção de conteúdo; como usar o Google Trends para tirar os melhores insights da web. Inscrições exclusivas para jornalistas.

Treinamento Google Ads

Responsável: Danilo Marinho de Souza, Gerente Sênior de Google Ads Brasil

Temas: como medir e maximizar a performance, expandir a demanda de seus produtos e serviços por meio de anúncios e automatizar funções, usando ferramentas como o Google Analytics 4 e Performance Max.

Apenas para convidados.

Treinamento Google Cloud:

Horário: 19h30 às 21h

Responsável: Fabio La Selva, Head de Cloud Education do Google para a América Latina

Temas: apresentação dos programas de capacitação do Google Cloud voltados para instituições de ensino que trazem conteúdos sobre como criar e gerenciar recursos na nuvem; executar tarefas de infraestrutura básica; criar e proteger redes; e executar dados fundamentais, machine learning e tarefas de Inteligência Artificial.

Inscrições exclusivas para profissionais de educação

