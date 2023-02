Google vai destacar transmissão do Galo da Madrugada em seu site de Busca

A- A+

Descobrir blocos carnavalescos, conferir lotações de ônibus e até mesmo acompanhar o Galo da Madrugada deve ficar mais fácil para usuários das ferramentas do Google. A empresa reuniu uma série de ferramentas que prometem facilitar a vida do folião durante o Carnaval, além de prometer um destaque especial no buscador para transmitir a festa daquele que é considerado o maior bloco de rua do mundo.

Segundo a empresa, quem usar o buscador para procurar informações sobre os principais carnavais do país terá acesso fácil às transmissões ao vivo dos desfiles e apuração das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e São Paulo, além de assistir à folia que rola durante o Galo da Madrugada, no Recife - com conteúdo exibido em tempo real por emissoras de TV parceiras da gigante.

Para ter acesso a essa experiência, basta digitar na Busca “Carnaval” ou temas relacionados, seguido do lugar que você deseja acompanhar, como o Carnaval de Salvador ou de Olinda. Outro modo de encontrar os bloquinhos espalhados por Olinda e Recife é usar o aplicativo Blocos de Rua - que passou a funcionar em parceria com o Google, e oferece um link para a localização do bloco desejado no Google Maps.

Buscador usa a localização do usuário para mostrar quais blocos e festas estão mais perto. Foto: Google/Divulgação

O usuário também poderá encontrar lojas de fantasia abertas, para resoluções de última hora, pesquisando por "loja de fantasias perto de mim" na Busca. O buscador entregará uma lista dos lugares mais próximos que podem socorrer o folião.

Por fim, o Google Maps deve ajudar na hora de evitar – ou encontrar - aglomerações. Entre os recursos que podem ser acessados estão informações sobre áreas movimentadas no percurso escolhido, recurso que identifica as regiões com maior concentração de pessoas. A ferramenta usa a funcionalidade de tendências de circulação ao vivo para ajudar as pessoas a verificarem os locais com alta movimentação ou que tendem a ser mais agitados, mostrando o horário em que o local recebe mais ou menos pessoas.

Para moradores do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, o aplicativo de mapas ainda oferece uma estimativa de aglomeração nos ônibus e nos metrôs por meio de uma taxa de ocupação – disponível no próprio aplicativo, seja em celulares Android ou iOS.

