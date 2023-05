Google vai excluir contas que ficarem inativas por mais de dois anos

A- A+

O Google atualizou suas políticas de inatividade e deve excluir contas que ficarem inativas por mais de dois anos. A partir deste ano, se um perfil criado na plataforma não estiver sendo usado ou conectado após esse período, o usuário perderá a conta e seu conteúdo, incluindo o que estiver salvo em ferramentas do Google Workspace como Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda, YouTube e Google Fotos.

Segundo a empresa, a política se aplica apenas a contas do Google pessoais e não afetará os perfis criados por organizações como escolas ou empresas.

Esta atualização alinha nossa política com os padrões do setor em relação à retenção e exclusão de contas e também limita o tempo que o Google retém suas informações pessoais não utilizadas", disse a Big Tech, em comunicado.

Apesar do aviso, o Google alerta que - embora a diretriz tenha sido atualizada, ela não afetará imediatamente os usuários com uma conta inativa. As informações "esquecidas" pelos usuários só devem começar a apagadas a partir de dezembro de 2023. Ainda segundo a empresa, a exclusão deverá ser feita em fases, começando com contas que foram criadas e nunca mais usadas.

O Google informa que, tentará dar chances de reativação durante o período. Antes de excluir uma conta, a empresa se comprometeu a enviar várias notificações ao longo dos meses anteriores à exclusão, tanto para o endereço de e-mail da conta quanto para o e-mail de recuperação (caso tenha sido fornecido).

Google Fotos precisará de login a cada 2 anos

A gigante afirma que, para manter uma Conta do Google ativa o usuário precisa apenas fazer login pelo menos uma vez a cada dois anos. Se o login for feito, inclusive em algum dos serviços oferecidos pela empresa, a conta será considerada ativa e não será excluída. A atividade pode incluir estes tipos de ações como ler ou enviar um e-mail, uso do Google Drive, assistir a um vídeo no YouTube, baixar o aplicativo, entre outros.

Caso o usuário tenha uma assinatura existente, como o Google One, por exemplo, uma publicação de notícias ou um aplicativo, a plataforma também irá considerar essa atividade. No caso do Google Fotos o login tem que ser feito - separadamente - a cada dois anos, para garantir que as imagens permaneçam salvas no serviço.

