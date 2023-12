Grupo Boticário oferece mais de mil vagas em cursos de capacitação gratuita em tecnologia 

A- A+

Chegando à sua 4ª edição, o programa Desenvolve, iniciativa do Grupo Boticário, oferece 1.064 vagas em cursos de capacitação gratuitos e online focados em tecnologia.

A formação será disponibilizada em sete trilhas, divididas nas áreas de dados, devops, marketing digital, mobile, segurança da informação, UX e web fullstack. O programa terá seis meses de duração, com aulas de 20h semanais e uma carga horária total de 480 horas.

Na nova edição, o projeto contará com uma trilha de aprendizado focada em mobile, criada para atender uma demanda do setor por profissionais especializados em aplicativos.

Além do curso, os estudantes ainda terão acesso a palestras, mentorias com profissionais do Grupo Boticário, acompanhamento direto com professores e auxílio profissional.

A formação tem como público-alvo pessoas a partir de 18 anos, com ensino médio completo, renda familiar de até R$ 4 mil. Durante a seleção, serão priorizadas mulheres, pessoas trans, não-binárias e 50+. Além disso, 20% do total de vagas serão reservadas para pessoas com deficiência.

"Ao promover mais uma edição do ‘Desenvolve’, estamos contribuindo para entrada de profissionais qualificados e de grupos minorizados no mercado de tecnologia, fomentando inclusão e diversidade e, dessa forma, atendendo uma demanda do setor no Brasil, que cada vez mais tem procurado por pessoas especializadas", afirmou Daniel Knopfholz, vice-presidente de Gente, Tecnologia e Inovação do Grupo Boticário.

Os interessados nos cursos devem se candidatar até o dia 8 de dezembro por meio do site do programa. As aulas serão iniciadas em janeiro de 2024.

