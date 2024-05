GTA 6 será lançado no segundo semestre de 2025, confirma Rockstar Games

A- A+

Um dos jogos mais aguardados da década, o novo GTA 6 ganhou uma previsão de lançamento nesta semana. De acordo com a Take-Two Interactive, empresa responsável pela Rockstar Games, o jogo deverá ser disponibilizado entre os meses de setembro e dezembro de 2025.

Ainda na liberação do trailer oficial do jogo, a Rockstar já havia confirmado que o GTA 6 estaria disponível no próximo ano. No entanto, o período só foi confirmado nesta semana pelo CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick.

Recentemente, alguns boatos sobre o possível atraso da produção deixaram os fãs da franquia preocupados. Com a confirmação do lançamento para 2025, eles podem aguardar o jogo na data anunciada inicialmente pela Rockstar Games.

O novo GTA será lançado para PS5 e Xbox Series X/S. Já para PC, não existe previsão de lançamento por enquanto. O novo capítulo da franquia será ambientado em Vice City, versão fictícia da cidade de Miami.

Pela primeira vez o jogo também contará com uma protagonista mulher, Lucia, que aparecerá ao lado de Jason para a realização das missões propostas pelo game.

Confira o trailer completo do GTA 6:

