GTA 6 será lançado para PS5 e Xbox Series X|S em 2025, anuncia Rockstar Games

Após adiantar o lançamento do trailer do novo jogo da franquia de Grand Theft Auto, divulgado na segunda-feira (4), a Rockstar Games anunciou que o jogo será disponibilizado inicialmente para PS5 e Xbox Series X|S.

De acordo com o comunicado publicado no site oficial da produtora, o GTA 6 estará disponível para as plataformas a partir de 2025. No vídeo divulgado recentemente, foi possível observar outros detalhes sobre o game.

O principal deles confirma as informações iniciais de que o enredo do GTA se passará em Vice City, cidade que é um marco de outros jogos da franquia.

Além disso, os protagonistas, Lucia e Jason, também foram apresentados ao público. Esta será a primeira vez que o GTA contará com uma protagonista feminina. Nas imagens divulgadas no trailer, é possível observar que a história do casal deverá se desenvolver em torno de uma Vice City tomada por gangues.

Para garantir a sobrevivência nesse cenário caótico, Jason e Lucia formam uma dupla para enfrentar inimigos e cometer uma série de crimes. A expectativa é que, em breve, outros detalhes do game sejam divulgados pela produtora.

Confira o trailer do GTA 6:

