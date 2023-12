A- A+

"Have a Nice Death" é lançado para PlayStation e Xbox nesta terça-feira (5) Jogo distribuído pela Gearbox Publishing tem alta aprovação na Steam

Disponibilizado inicialmente para Nintendo e PC, por meio da Steam, o jogo "Have a Nice Death" foi lançado para Playstation e Xbox nesta terça-feira (5). Desenvolvido pela Magic Design Studios e distribuído pela Gearbox Publishing, o game leva o jogador ao comando da Death Inc.

No RPG do subgênero roguelike, caracterizado pela geração aleatória de cenários, o jogador atua como a Morte. O personagem é responsável por liderar uma empresa sobrecarregada por conta do desequilíbrio de almas.

O caos é gerado pela falta de ordem dos funcionários, que precisará ser restabelecida pelo jogador no game de ação 2D. Lançado em março deste ano, o jogo tem 95% de aprovação na Steam.

Para Playstation, o jogo está disponível por R$ 113,90 e é compatível com o PS4 e PS5. Já para Xbox, o game está sendo vendido por R$ 73,96 e poderá ser jogado no Xbox One, Series X e S.

Confira o trailer do lançamento:

Veja também

Sport Pelas redes sociais, Alan Ruiz afirma que segue no Sport em 2024