Hogwarts Legacy entra na segunda semana consecutiva como jogo mais vendido da Steam

Cotado como um dos games mais aguardados de 2023, Hogwarts Legacy começa a segunda semana consecutiva como o jogo mais vendido da Steam (pelo preço de R$ 249,99) superando Elden Ring e Red Dead Redemption 2. Com data de lançamento prevista para 10 de fevereiro, é o único título do ranking dos mais vendidos que ainda não foi lançado.

O título acumula tanto expectativas quanto polêmicas que estão sendo levantadas pela comunidade do universo bruxo, como a chance de o título seguir o mesmo caminho que Cyberpunk 2077 fez em sua semana de estreia, quando o lançamento não atingiu a expectativa e foram detectados bugs que deixavam praticamente o jogo injogável - quase todos foram consertados depois, tornando o game um dos jogos mais vendidos da CD Projekt Red.

Não só o resultado final preocupa os gamers da comunidade como também a possibilidade de o jogo estar apoiando financeiramente J.K. Rowling, criadora da franquia de livros de Harry Potter.

Essa preocupação tem como base os diversos posicionamentos considerados polêmicos da autora, sendo em sua grande maioria acusações de transfobia e racismo por parte de Rowling. Por conta disso, muitos usuários que aguardam o lançamento utilizaram o Reddit para expressar essa exata preocupação.

Um exemplo dessa discussão é o tópico levantado por este usuário, que usou a plataforma de fóruns para desabafar sobre o assunto:

No entanto é válido ressaltar que a Avalanche Softwre já anunciou por diversas vezes que a autora não tem relação com o game e que, segundo a empresa, não estará recebendo recursos financeiros com ele. No site oficial do jogo, essa pergunta é frequente, para qual a empresa responde da seguinte forma:

"Cada experiência oferecida em Portkey Games acontecerá no mundo mágico e será autêntica a ele. J.K. Rowling apoia a Portkey Games e confiou o design e a criação dos jogos à Warner Bros. Games e aos desenvolvedores envolvidos. Sua equipe também colaborou com a Warner Bros. Games em todos os aspectos de Hogwarts Legacy para garantir que continue sendo uma verdadeira parte da experiência do Mundo Mágico e esteja de acordo com a criatividade e a magia que os fãs esperam. A história apresentada no jogo não é uma história nova de J.K. Rowling".

Hogwarts Legacy será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC no dia de 10 de fevereiro. As edições para PlayStation 4 e Xbox One sofreram um adiamento, com data de lançamento ainda para ser anunciada.

Apesar das polêmicas, o game continua integrando o topo do ranking de jogos mais vendidos. Confira a lista completa divulgada pelo SteamDB abaixo:

Steam Deck

Hogwarts Legacy

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption II

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Persona 3 Portable

Red Dead Redemption II: Ultimate Edition

