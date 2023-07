Huawei atualiza linha de smartwatches Watch FIT e anuncia lançamento para agosto

A- A+

A Huawei anunciou, nesta quarta-feira (19), o lançamento de uma versão especial do relógio inteligente Watch Fit. Batizado com o termo Special Edition, ou edição especial, em tradução livre. O dispositivo é uma atualização do modelo de 2020 e traz tela AMOLED Full View de 1,64 polegadas, GPS embutido e mais de 100 modos de esporte.

“O smartwatch apresenta um dispositivo premium com preço de entrada - comparável ao custo de smartbands -, trazendo monitoramento de bem-estar aprimorado, bateria de longa duração e design ergonômico”, afirma Murillo Marques, gerente de Produtos da Huawei CBG Brasil.

Entre as novas atividades, estão exercícios como futebol, basquete e até e-sports. Nos exercícios ao ar livre, o relógio rastreia sua rota em tempo real via GPS, para que o usuário possa conferir e compartilhar o caminho feito. O smartwatch conta com certificação de 5 ATM2, permitindo que seja utilizado para monitorar até treinos de natação graças à resistência à água.

Nos indicadores de saúde, o usuário consegue monitorar a frequência cardíaca e oxigenação do sangue (SpO2), além de rastreamento do sono. Os recursos costumam atrair quem procura por um relógio inteligente.

Compatível com o sistema Android e iOS (iPhone), o Huawei Watch Fit Special Edition estará disponível com armação de polímero com textura fosca e uma pulseira de silicone em três cores (preto, rosa e verde). A fabricante garante que o relógio consegue passar mais de uma semana dependendo do uso, longe do carregador e, com a função de carregamento rápido, chega a até um dia de uso com apenas 5 minutos de carga.

Disponibilidade

O novo relógio da Huawei será lançado no mercado brasileiro ao final de agosto, a um preço sugerido a partir de R$ 499.

