IEM Rio 2023 de CS:GO: brasileira FÚRIA é favorita em batalha difícil

A FÚRIA, equipe brasileira de CS:GO tem um grande desafio, nesta sexta-feira (21). Única brasileira restante no Intel Extreme Masters (IEM Rio 2023), a equipe enfrenta a dinamarquesa Heroic, nas quartas de final que acontece na Jeunesse Arena, na cidade do Rio de Janeiro.

Essa será a oportunidade da equipe vingar a derrota do Major 2022, situação que ainda está marcada na memória da torcida brasileira. Se vencer, a equipe jogará contra a NAVI na semifinal. O público e a famosa bateria da FÚRIA estará presente para os jogos dos playoffs.

O IEM Rio 2023 segue até domingo (23). As equipes que ficarem entre os três melhores dos grupos A e B vão para os playoffs e as restantes ficam as premiações menores (o que varia entre 5 mil - 10 mil dólares, dependendo do lugar do ranking).

O blog de Tecnologia e Games está acompanhando às partidas direto da Arena.

*Jornalista viajou A convite da Intel

