IEM Rio 2023 é confirmada; confira as datas, local e times participantes Após a Major 2022, a competição de melhores times do CS:GO volta ao Rio de Janeiro

A ESL, organizadora e produtora de torneios de esportes eletrônicos, como a Major 2022, de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), revelou, nesta quinta-feira (16), que o Intel Extreme Masters (IEM) de CS:GO retornará para o Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 23 de abril.

“Ano passado, durante o IEM Rio Major, o público brasileiro demonstrou um enorme entusiasmo e paixão que a gente nunca tinha testemunhado antes nos esports”, disse Shaun Clark, Senior Director Game Ecosystems - CS:GO na ESL FACEIT Group.

Com o nome de IEM Rio 2023, a competição faz parte do ESL Pro Tour Masters, reunindo inicialmente 16 equipes para disputar o prêmio total de 250 mil dólares, uma vitória no Intel Grand Slam (sistema de eventos que, caso uma equipe reúna uma determinada quantidade de vitórias em eventos da Intel, recebe um grande prêmio em dinheiro) e uma vaga no IEM Cologne 2023.

Como vai funcionar o IEM Rio 2023?

Com as classificatórias para o IEM finalizadas nesta quinta-feira (16), a disputa reinicia. Desta vez, valendo o grande prêmio. A partir da fase de grupos, no dia 17 de abril, serão divididos dois grandes grupos, com oito times em cada. As seis melhores equipes seguem vivas para a disputa da etapa de Playoffs, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de abril.

Serão os últimos três dias que a IEM retornará à Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro, para que os principais times se enfrentem cara a cara, e isso com direito a plateia. Os ingressos para a IEM Rio 2023 começam a ser vendidos no dia 06 de março, às 12h. Outras informações sobre os ingressos e local podem ser conferidas no portal oficial da ESL Global Tour

“Quando a gente anunciou que estava retornando para o Brasil, nós já podíamos sentir a empolgação vinda da comunidade. O IEM Rio 2023 proporcionará uma atmosfera maravilhosa e inúmeros momentos marcantes. Nós não vemos a hora de entrar na Jeunesse Arena de novo, para fazer mais na, e para, região”, afirmou Shaun Clark.

Os dois últimos participantes para completar o grupo de 16 times ainda estão para ser anunciados.

Confira os times que estarão no IEM Rio 2023:

NAVI

FaZe Clan

Vitality

Ninjas in Pyjamas

MOUZ

Fnatic

FURIA

Heroic

Outsiders

Cloud9

OG

IHC Esports

9INE

BIG

