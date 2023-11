A- A+

Instagram anuncia novos recursos para edição e criação de figurinhas com uso de Inteligência Artificial Ferramentas deverão ser disponibilizadas para o público de forma gradual

Com novos filtros, possibilidades de edição e até mesmo uso de inteligência artificial para a criação de figurinhas, o Instagram anunciou nesta quarta-feira (15) a liberação de novos recursos para os usuários da rede social.

As ferramentas atendem uma série de demandas de quem utiliza a plataforma. Um dos principais pedidos atendidos foi a liberação de novos filtros nativos do aplicativo. Agora, 20 novas opções estarão disponíveis.

Em publicação oficial, os responsáveis pela plataforma afirmaram que o objetivo é “criar as melhores ferramentas para ajudar os criadores a expressar sua criatividade, conectar com o público e se sentirem apoiados em nossa plataforma”.

Entre as atualizações que serão disponibilizadas de forma gradual para os usuários estarão as ferramentas de desfazer/refazer na edição de vídeos, seis fontes e estilos de textos, além de dez novas opções de vozes que ficarão disponíveis para a conversão de texto em fala em inglês em alguns países selecionados.

Recursos serão disponibilizados de forma gradual | Foto: Reprodução/Instagram

Outra novidade será a criação de figurinhas por meio do modelo Segment Anything AI. Com ele, os usuários poderão selecionar fotos ou frames de vídeos para criar os stickers, recurso que é semelhante ao disponibilizado pelo iOS 16.

A aba de rascunhos também será modificada. Com a atualização, ela passará a contar com a possibilidade de visualização simplificada dos rascunhos salvos, que também poderão ser nomeados e agendados.

Para os criadores de conteúdo, a plataforma disponibilizará ainda alguns “insights mais profundos”. Com eles, será possível saber o tempo de retenção do público e o número de replays no conteúdo.

