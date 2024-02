Instagram apresenta instabilidade na manhã deste sábado (17)

A- A+

Usuários do Instagram relatam dificuldades de acesso e instabilidade na plataforma, na manhã deste sábado (17). Relatos de problemas surgiram em outras redes sociais, como o X, com usuários reclamando de falhas no carregamento de fotos e vídeos, lentidão na atualização do feed e dificuldade para postar conteúdo.

A instabilidade parece ter afetado tanto a versão web quanto os aplicativos móveis do Instagram, com muitos usuários sendo impedidos de realizar ações básicas, como curtir fotos, comentar em publicações ou enviar mensagens e stories.

O Instagram, que faz parte do grupo Meta (anteriormente Facebook), ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação. No entanto, a empresa costuma utilizar sua conta no Twitter para informar sobre problemas técnicos e atualizações de status da plataforma.

Enquanto isso, a hashtag #InstagramDown rapidamente se tornou uma das mais populares no Twitter, com usuários compartilhando memes e comentários sobre a situação.

Quase quebro o roteador mas foi só o instagram que caiu pic.twitter.com/V3z8I4lwfx — Felps (@dazalipe) February 17, 2024

Gente, 6h da manhã e o Instagram caiu. E eu achando que tinha sido hackeado kkk pic.twitter.com/IV3ciHoTGU — Roger ataide (@_eurogerataide) February 17, 2024

Eu indo no twitter saber se o instagram caiu pic.twitter.com/oUpDwgFezH — Frases (@Privacidades) February 17, 2024

Gente o Instagram caiu? pic.twitter.com/BO6sIo9EJV — BH é Meu País (@BHeMeupais) February 17, 2024

