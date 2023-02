Instagram apresenta instabilidade nesta quarta-feira (8)

A- A+

Usuários do Instagram que usam a rede social em celulares Android e iOS (iPhone) começaram a relatar problemas para se conectar ao aplicativo, nesta quarta-feira (8). Por volta das 16h, o número de relatos sobre instabilidade na plataforma mobile começou a crescer, segundo o site DownDetector - que monitora o funcionamento das plataformas ao redor do mundo.

As principais queixas são referentes a postagens nos stories e também a falta de alcance de publicações feitas na rede. Entre as estatísticas do site DownDetector, está, também, a dificuldade em fazer login no aplicativo.

Por enquanto, ainda não se sabe o motivo da instabilidade, nem quando o app voltará ao funcionamento normal, mas a falha parece se estender a outros usuários da América Latina.

correndo pro twitter pra ver se sou o unico com o instagram bugado pic.twitter.com/uTxDREfvOp — Otariano (@otarianonews) February 8, 2023

o instagram caiu

eu automaticamente: pic.twitter.com/lZhcfgaMiH — ʟᴜᴄᴀsˢᶠᶜ (@luscadias) February 8, 2023

