Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta terça-feira (5)

Gerenciados pela Meta, o Instagram e Facebook estão apresentando instabilidade na conexão na tarde desta terça-feira (5). Responsáveis por reunir milhões de usuários em todo o mundo, as redes estão indisponíveis para parte deles.

De acordo com a plataforma Downdetector, que reúne reclamações sobre plataformas online, os relatos de dificuldade de acesso tiveram início por volta das 12h desta terça, atingindo um pico às 12h37.

Segunndo o Down for Everyone or Just Me, os erros também acontecem em outros países da América, Ásia, Europa e África.

Para a maior parte dos usuários, a dificuldade encontrada é sobre a atualização do conteúdo. Além disso, alguns relatam indisponibilidade dos chats e mensagens diretas.

O problema acontece um dia depois da Meta anunciar uma atualização para o Instagram. O update, que está sendo disponibilizado de forma gradual para os usuários, tem a previsão de acontecer durante essa semana.

Até o momento, a empresa ainda não se manifestou sobre o caso nem informou se a instabilidade do serviço estaria relacionada à atualização.

No X (antigo Twitter), a instabilidade das redes tem gerado uma série de memes entre os usuários.

Todo mundo correndo pro Twitter pra ver se o Instagram foi hackeado ou se realmente caiu kkkk pic.twitter.com/6KNDLkcBIT — (@Faladetudo0) March 5, 2024

O Instagram caiu e eu achando que tinha perdido minha conta: pic.twitter.com/Y7ICVU2C9E — menina veneno meu peito é pequeno (@realmeninav) March 5, 2024

Pronto, já sabemos porque o Instagram e Facebook caiu pic.twitter.com/VmnEyBB6Th — Walef Marques (@walefmarques) March 5, 2024

o povo vindo pro twitter pra saber se o instagram caiu ou se foi hackeado



pic.twitter.com/4gfYTRuEm9 — BRENDON

