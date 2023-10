A- A+

Instagram e Facebook devem ter planos com assinatura na União Europeia

Facebook e Instagram poderão ter planos com assinaturas mensais para usuários da União Europeia, segundo fontes informaram ao Wall Street Journal e ao Financial Times. A mensalidade custaria a partir de US$ 14 e seria uma maneira de a Meta, holding que é dona das duas plataformas, lidar com as novas regras de privacidade do bloco europeu.

A mensalidade seria cobrada dos usuários que não permitissem à empresa que seus dados pessoais fossem usados para anúncios personalizados.

Segundo o Financial Times, US$ 14 seria o valor cobrado para quem acessar por celular. Para usar as plataformas também pelo computador, a cobrança seria de US$ 17. O anúncio dessa nova modalidade de acesso deve ocorrer nas próximas semanas.

O modelo de negócios da Meta se baseia em ter a mais ampla base de usuários possíveis e, a partir de dados sobre a navegação e as preferências de seu público, vender anúncios direcionados para empresas.

A empresa tem até o final de novembro para cumprir uma decisão de um tribunal de Luxemburgo deste ano, que constatou que o Facebook "não pode justificar" o uso de dados pessoais para direcionar anúncios aos consumidores, a menos que obtenha o consentimento prévio deles. O tribunal sugeriu ainda, em sua decisão, que a empresa deveria explorar um modelo de assinatura.

