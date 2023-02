Instagram lança “canais de transmissão” para criadores de conteúdo

A- A+

O Instagram inaugurou, nesta quinta-feira (16), um novo recurso, que permite aos criadores de conteúdo da plataforma criarem “canais de transmissão” para conversarem com seus seguidores. A ferramenta é velha conhecida dos usuários do mensageiro Telegram e funciona como um grupo que transmite mensagens para grandes audiências. O primeiro canal de transmissão criado foi o Meta Channel, feito pelo próprio Mark Zuckerberg, dono do Instagram, Facebook e WhatsApp.

"Ei pessoal! Estamos começando a lançar os canais do Instagram - um novo recurso de transmissão de bate-papo. Estou começando este canal para compartilhar notícias e atualizações sobre todos os produtos e tecnologias que estamos construindo na Meta. Este será o primeiro lugar em que compartilho as novidades do produto Meta. Os canais suportam texto, imagens, enquetes, reações, etc., e em breve oferecerão suporte a colaborações com participações especiais, AMAs e muito mais", escreveu Zuckerberg em sua primeira mensagem no canal.

Segundo o Instagram, os criadores de conteúdo podem usar notas de texto, foto, vídeo e voz para compartilhar suas atualizações mais recentes e momentos dos bastidores e até mesmo criar enquetes para coletar feedback dos fãs. Porém, não espere respondê-los, apenas os criadores podem enviar mensagens, enquanto os seguidores podem reagir ao conteúdo e votar nas enquetes.

Apesar disso, a plataforma afirmou que vai adicionar mais recursos em breve, como a capacidade de trazer outro criador de conteúdo para o canal para discutir as próximas colaborações, coletar perguntas para um AMA (Ask Me Anything - pergunte-me qualquer coisa, em tradução livre), que permite aos seguidores fazerem perguntas por meio de prompts de perguntas e muito mais.

Instagram cria canal de transmissão para criadores de conteúdo. Foto: Divulgação

Como funciona?

Depois que um criador obtém acesso à ferramenta, ele poderá iniciar um canal de transmissão na caixa de entrada do Instagram. Ao enviar sua primeira mensagem de canal, seus seguidores receberão uma notificação única anunciando a novidade. Assim que o canal de transmissão estiver no ar, os criadores também podem incentivar os seguidores a participarem usando o adesivo “participar do canal” nos Stories ou fixando o link do canal em seu perfil.

Quem cobra assinaturas de conteúdo, mas deseja criar um canal de transmissão aberto a todos os seguidores, basta definir o público do canal como "todos os seguidores". Também existe a opção de criar um canal de transmissão limitado a assinantes pagos para o seu conteúdo mais exclusivo. Para fazer parte de um canal, basta clicar no link ou no aviso de criação do canal, mas é preciso seguir a pessoa que deseja acompanhar.

Como ter um canal

Por enquanto, apenas alguns criadores de conteúdos dos Estados Unidos selecionados pela empresa podem usar a ferramenta, mas qualquer usuário consegue se inscrever. Ao entrar em um canal, uma nova aba é criada na área da DM, logo após as mensagens classificadas como "geral" e ficam dispostas como conversas, cada canal com sua própria janela. Ainda não há previsão de quando o recurso estreará para criadores de conteúdo no Brasil.

Os criadores interessados podem se inscrever para serem considerados para acesso antecipado neste link e fazer parte da lista de espera, que pode ser acessada pelo celular. O Instagram informa que as vagas são limitadas e eles fornecem acesso antecipado de forma contínua. Facebook e Messenger devem receber o recurso no futuro.

