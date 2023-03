Instagram libera agendamento de postagens pelo app; conheça outros recursos escondidos na plataforma

A- A+

O Instagram liberou, recentemente, a opção de agendar publicações pelo aplicativo. A ferramenta de programar as postagens está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). É possível programar conteúdos nos formatos de fotos únicas, vídeos, carrossel e até Reels. Para isso, o usuário precisa ter o perfil de Criador de Conteúdo, lojas e perfis comuns ainda não contam com a ferramenta.

Além disso, a plataforma possui outras jóias escondidas no app que ajudam a excluir fotos mais facilmente, resgatar posts apagados e muito mais. O blog de Tecnologia e Games separou cinco recursos para ajudar a otimizar o tempo na plataforma e organizar as publicações que aparecem no Feed do aplicativo. Veja o vídeo:

Conteúdo programado

Para programar o conteúdo diretamente no Instagram basta abrir o aplicativo e clicar nos três traços que ficam na lateral superior direita do seu perfil. Logo embaixo de Configurações é possível ver a opção Conteúdo Programado. Toque em Conteúdo Programado > Programar Agora e escolha a foto da sua galeria que deseja agendar.

Na tela em que o usuário coloca a legenda e preenche outras informações da postagem, desça a barra de rolagem até Configurações Avançadas e selecione Programar esta publicação. O aplicativo permite agendamento de até 90 dias a contar da data em que o usuário se encontra. Defina a data e o horário, retorne até a tela de publicação e clique em programar.

Não há restrição de ferramentas na postagem. É possível colocar músicas, marcar pessoas, adicionar localização, entre outras coisas. O mesmo caminho pode ser feito para os formatos aplicáveis: carrossel, Reels e vídeos. Também é possível salvar o conteúdo em rascunho para programar posteriormente.

Deletar ou arquivar publicações por categoria

Se estiver cansado de deletar suas fotos uma por uma, o Instagram permite que o usuário apague várias publicações de uma única vez. Para isso, vá ao menu de ferramentas (os três traços no canto da dela), toque em Sua atividade > Fotos e Vídeos e selecione o que de seja ver, Publicações no Feed, Reels, Vídeos ou Destaques. Ao entrar na pasta desejada é possível selecionar as publicações indesejadas e arquivá-las ou excluí-las do seu perfil.

Arquivo de Stories

Mesmo que seja uma ferramenta um tanto popular, muita gente não sabe da existência da pasta Arquivar. Nela é possível ver stories que já foram publicados, assim como publicações no feed e streams ao vivo. Assim como os outros recursos, o Arquivar fica no menu de ferramentas do aplicativo e, no caso dos stories, permite que o usuário visualize o que foi postado por dia ou organizado em um calendário mensal.

Por estarem apenas arquivados, também é possível republicar os conteúdos, compartilhando resultados de enquetes e outras figurinhas do Instagram que tenham desaparecido após as 24 horas no ar.

Como resgatar postagens que foram excluídas

Ainda no meu de ferramentas, vá em Sua atividade > Excluídos recentemente. As publicações são divididas em duas abas, uma para Feed e outra para Stories. Na imagem é possível ver o número de dias que o usuário tem para resgatá-la. Ao todo, são 30 dias antes da publicação ser deletada permanentemente.

Tempo gasto no Instagram

Por último, o Instagram também permite que você analise a quantidade de tempo que está passando na plataforma e organize pausas do app para ter uma rotina mais saudável. Basta ir no menu de ferramentas, tocar em Sua atividade > Tempo gasto. No menu de Tempo no Instagram é possível definir lembretes para fazer pausas, limite de tempo diário - programando um lembrete para fechar o app - e configurar as notificações que deseja receber no app.

