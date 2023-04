Instagram vai permitir que usuários coloquem até cinco links agregados na bio

A- A+

O Instagram vai permitir que seus usuários agreguem até cinco links na bio. A notícia foi dada pelo próprio Mark Zuckerberg, nesta terça-feira (18), no canal oficial da Meta, na plataforma.

Segundo o CEO da empresa, a ferramenta era uma das mais pedidas para ingressar no aplicativo e está disponível para celulares Android e iOS (iPhone).

"Você agora pode acrescentar 5 links na sua bio do Instagram. Provavelmente uma dos recursos mais solicitados que já tivemos", disse Zuckerberg.

Para inserir os novos links, basta:

- Ir no seu perfil e tocar em editar.

- Em seguida, tocar no botão de Links e adicionar os endereços eletrônicos que deseja.

Também é possível adicionar um link direto para o perfil no Facebook, outra rede social gerenciada pela Meta.

No perfil, apenas o link principal aparece junto com uma mensagem com a quantidade de links que estão inseridos.

Ao tocar no endereço eletrônico que aparece no perfil, uma nova janela com os outros links vai aparecer para que o usuário decida o destino final.

Novidade exclui necessidade de colocar agregadores de link. Foto: Instagram

