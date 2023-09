Intel Innovation 2023: 10 anúncios do evento da gigante dos processadores

A- A+

O principal evento de tecnologia da Intel, o Intel Innovation 2023, aconteceu nas terça e quarta-feiras desta semana. A gigante dos processadores trouxe diversas novidades, incluindo detalhes sobre a próxima geração dos processadores Intel Xeon, um PC de IA, que deve chegar com o lançamento dos processadores Intel Core Ultra, em 14 de dezembro, a construção de um supercomputador e muito mais. O evento aconteceu na base da Intel, diretamente do Vale do Silício, na Califórnia (EUA).

O blog de Tecnologia e Games separou os principais anúncios da Intel para você ficar ligado no que vem por aí, confira:

No primeiro dia

Pat Gelsinger, CEO da Intel, com wafer. Foto: Intel Corporation Pat Gelsinger, CEO da Intel, com wafer. Foto: Intel Corporation

1. Um dos primeiros anúncios da Intel foi a confirmação de que seu plano de tecnologia de processo de cinco nós em quatro anos segue conforme o programado. A empresa apresentou o primeiro pacote multichiplet do mundo usando interconexões Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) para a criação de um chip com padrão aberto.

Pat Gelsinger, CEO da Intel, exibiu um wafer Intel 20A com os primeiros chips de teste para o processador Arrow Lake, que - segundo a empresa - será destinado ao mercado de computação para clientes em 2024

2. A empresa também divulgou novos detalhes sobre a próxima geração dos processadores Intel Xeon, incluindo avanços em eficiência energética e desempenho, e um processador E-core com 288 núcleos. Esses processadores são criados especificamente para trabalhar em Data Centers - que precisam de processar um grande volume de dados, muito maior do que os computadores comuns. Os chips Intel Xeon da 5ª geração serão lançados em 14 de dezembro.

3. O PC de IA vem aí. A máquina deve chegar com o lançamento dos processadores Intel Core Ultra em 14 de dezembro. Segundo a empresa, ele terá a primeira unidade de processamento neural integrada da Intel, o Core Ultra, que proporcionará aceleração de IA eficiente em energia e inferência local no PC. O desempenho gráfico desse

PC deve ser bem mais alto do que estamos acostumados a ver no varejo. Durante o evento, a Intel mostrou um laptop Acer equipado com Core Ultra.

4. Um grande supercomputador de IA será construído com processadores Intel Xeon e aceleradores de hardware Intel Gaudi2 AI, tendo a Stability AI como cliente principal.

5. Disponibilidade geral da Intel Developer Cloud, que ajuda os desenvolvedores a acelerar a inteligência artificial usando as mais recentes inovações de hardware e software da empresa. Ao usar a nuvem de desenvolvimento, os criadores podem criar, testar e otimizar aplicativos de inteligência artificial e HPC. Eles também podem realizar treinamento de inteligência artificial de pequena a grande escala, otimização de modelos e cargas de trabalho de inferência que são implantadas com desempenho e eficiência. Tudo isso com uma base de software aberta com oneAPI – um modelo aberto de programação multiarquitetura e multivendor – para fornecer opção de hardware e liberdade de modelos de programação proprietários para suportar computação acelerada e reutilização e portabilidade de código.

6. A versão 2023.1 do kit de ferramentas Intel® Distribution of OpenVINO estará disponível para os desenvolvedores e o Projeto Strata, uma plataforma de software nativa de borda deverá ser lançada em 2024.

Segundo dia

No segundo dia de evento, a gigante dos processadores focou em convergência de IA e segurança. Foram anunciados:

7. Um novo serviço de certificação que faz parte do Intel Trust Authority. O software de segurança oferece avaliação unificada e independente da integridade do ambiente de execução confiável (TEE) e aplicação de políticas, além de oferecer registros de auditoria. A ferramenta pode ser usada em qualquer lugar onde a computação confidencial da marca seja implantada, incluindo multinuvem, híbrida, no local e na borda.

8. Também houve o anúncio de colaborações com os principais fornecedores de software, incluindo Red Hat, Canonical e SUSE, para fornecer distribuições a montante otimizadas e garantir que os desenvolvedores tenham acesso ao hardware e software necessários para aumentar o desempenho.

9. A empresa também se juntou à recém-formada Unified Acceleration Foundation da Linux Foundation - que tem entre os objetivos fornecer um ecossistema de software de aceleração aberto para simplificar o desenvolvimento de aplicativos para implantação em várias plataformas.

10. Por fim, a Intel anunciou o desenvolvimento de um acelerador de circuito integrado de aplicação específica (ASIC) para reduzir a sobrecarga de desempenho associada à criptografia totalmente homomórfica (FHE) e um kit de ferramentas de software de computação criptografada que os desenvolvedores podem usar para experimentar a codificação para FHE.

